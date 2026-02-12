دیپلماسی یا اختلاف استراتژیک؟ دیدار پشت درهای بسته در آمریکا
در پی دیدار پشت درهای بسته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، رئیسجمهوری آمریکا با تاکید بر ادامه مذاکرات با ایران این گفتوگو را خوب توصیف کرد . محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن مقیم آمریکا، به این پرسش پاسخ می دهد که آیا تاکید رئیسجمهوری آمریکا بر ادامه مذاکره، نشانه شکاف میان واشنگتن و تلآویو در برخورد با ایران است؟
