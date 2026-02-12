لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴

دیپلماسی یا اختلاف استراتژیک؟ دیدار پشت درهای بسته در آمریکا

دیپلماسی یا اختلاف استراتژیک؟ دیدار پشت درهای بسته در آمریکا
دیپلماسی یا اختلاف استراتژیک؟ دیدار پشت درهای بسته در آمریکا

در پی دیدار پشت درهای بسته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، رئیس‌جمهوری آمریکا با تاکید بر ادامه مذاکرات با ایران این گفت‌وگو را خوب توصیف کرد . محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن مقیم آمریکا، به این پرسش پاسخ می ‌دهد که آیا تاکید رئیس‌جمهوری آمریکا بر ادامه مذاکره، نشانه شکاف میان واشنگتن و تل‌آویو در برخورد با ایران است؟

