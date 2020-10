البته بخشی‌هایی از این مصاحبه‌ها که روی کاغذ آمده بود، در همان سال‌های اول بازداشت آیشمن، در نشریات آلمانی منتشر شد و به دست مقام‌های قضایی اسرائیل هم رسید، ولی لحن رضایتمندانه‌ای که آیشمن در بیان خود از کشتار یهودیان در این نوارها به کار می‌گیرد، ابداً در آن‌چه بر روی کاغذ آمده بازتاب ندارد و در همین چارچوب است که، به‌نوشته استانگنت، آیشمن می‌تواند در بازجویی‌ها تئاتر بازی کند و خود را مهره‌ای کوچک در دستگاه اداری هیتلر جا بزند.

در بخشی از مصاحبه‌ها آیشمن به ساسان می‌گوید: «باید صادقانه بگویم که اگر شمار ده میلیون و سیصد هزار یهودی را که "کورهر" تاریخدان در قلمرو آلمان ذکر کرده به‌تمامی از بین برده بودم، آن وقت رضایت من تام‌وتمام بود و آن وقت بود که دشمن یکسره نابود شده بود.»

استانگنت در مجموع کتاب خود را «دیالوگی با آرنت» توصیف می‌کند و در تلاش است که تصویر آرنت از آیشمن به‌عنوان یک «قاتل پشت‌میزنشین» را اصلاح کند؛ تصویری که بنا بر آن، کمابیش جنایت آیشمن نسبی می‌شود؛ جنایاتی که، به‌توصیف آرنت، نه از سر انگیزه و باور و عقیده و نفرت که در چارچوب وظایف اداری و به سبب فقدان قوه داوری در آیشمن رقم خورده‌اند.

«گزارشی سرد و خشک»

نقد چهارمی که به گزارش آرنت وارد می‌شود، «لحن سرد و خشک» گزارش و «فقدان هرگونه هم‌حسی و همبستگی» نسبت به قربانیان است. این‌که او اذعان می‌کند که در مطالعه بازجویی‌های آیشمن گهگاه بلندبلند خندیده یا این‌که حاضر نشده در جلسات زیادتری از دادگاه حاضر باشد و شهادت بازماندگان فاجعه را بشنود، از نظر برخی منتقدان گزارشش حتی تا حد نفرت او از یهودی ‌بودن خود توصیف شده است.

هر چه هست، گزارش آرنت از دادگاه آیشمن به‌رغم همه انتقادهای اساسی به آن، نزدیک به ۶۰ سال پس از انتشار همچنان سندی مهم در تکوین و توسعه مبحث مسئولیت فردی و وجدانی، چگونگی تقویت و بروز قوه داوری در فرد، و قادر ساختن او به نه ‌گفتن و ایستادن در برابر پلشتی‌ها و شرارت‌ها و جنایات است.

این کتاب اما در نوع خود به دلایلی که آمد، جنجالی‌ترین کتاب آرنت هم هست و در آلمان نیز از سال ۱۹۸۶، یعنی ۱۱ سال پس از خاموشی آرنت، با مقدمه‌ای «انتقادی و روشنگر» به‌قلم یک تاریخ‌شناس معروف آلمانی منتشر شد.

این مقدمه، که خود انتقادبرانگیز بوده و هانس مومزن آن را نوشته، عنوان «جستاری به‌عنوان مقدمه» بر خود دارد و ۳۹ صفحه از کتاب ۴۴۸ صفحه‌ای آرنت را تشکیل می‌دهد. در متن مومزن، در راستای عنایت به انتقادات محققان هم‌کیش آرنت و ملاحظه حساسیت یهودیان نسبت به جنایتی که علیه آن‌ها در جنگ جهانی دوم رقم خورد، به کلِ متنِ کتاب نقدهای تندی وارد می‌شود.

ترجمه‌های فارسی متن کتاب آرنت اما احتمالاً این مقدمه مخصوص حوزه زبان آلمانی را ندارند و خواننده ایرانی هم، صرف‌نظر از این‌که تا چه حد با نقدهای وارد بر کتاب همراه باشد، از کل مباحث و آموزه‌‌های کتاب در راستای تقویت حس عدالت و عدالت‌جویی و یافتن درک و دریافتی عمیق‌تر درباره مسئولیت فردی و اخلاقی دست‌خالی برنخواهد گشت؛ آن هم در زمانه‌ای که جامعه به سبب فراز و نشیب‌هایی که پس از انقلاب ۵۷ طی کرده، بیش از پیش به این مباحث اعتنا می‌کند.

اکنون که کتاب «آیشمن در اورشلیم» به فارسی هم درآمده، ترجمه و انتشار نقدهای گوناگون به این اثر جنجالی هانا آرنت هم قطعاً برای اهل مطالعه و به‌خصوص علاقه‌مندان این موضوع سودمند خواهد بود.

