کره جنوبی اعلام کرد این کشور زیردریایی‌های هسته‌ای خود را در داخل کشور خواهد ساخت و قصد دارد نخستین فروند را اواسط دههٔ ۲۰۳۰ به آب بیندازد.

وزیر دفاع کره جنوبی روز سه‌شنبه پنجم خرداد در نشست راهبرد دفاعی با حضور لی جه میونگ، رئیس‌جمهور این کشور، گفت: «ما زیردریایی‌های هسته‌ای را با فناوری خودمان توسعه داده و خواهیم ساخت تا نخستین فروند آن نیمه دوم دههٔ ۲۰۳۰ وارد خدمت عملیاتی خواهد شد.»

کره جنوبی مدت‌ها است در پی دستیابی به زیردریایی هسته‌ای برای مقابله با تهدیدهای فزایندهٔ نظامی کره شمالی است، اما توافق همکاری هسته‌ای کره جنوبی با آمریکا تاکنون محدودیت‌هایی برای این برنامه ایجاد کرده بود.

لی جه میونگ در ماه نوامبر گفته بود سئول در چارچوب توافق امنیتی و تجاری مورد انتظار دو کشور، موافقت واشینگتن را برای ساخت زیردریایی هسته‌ای دریافت کرده است.

این توافق شامل موافقت آمریکا با غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت مصرف‌شده نیز می‌شود.

با این حال، هنوز نشانهٔ قطعی دربارهٔ محل ساخت این زیردریایی‌ها وجود نداشت و دونالد ترامپ گفته بود آن‌ها «در همین آمریکای خوب و قدیمی» ساخته خواهند شد.

کره جنوبی که دارای رآکتورهای هسته‌ای است، اعلام کرده در تمام مراحل تأمین و مدیریت اورانیوم با غنای پایین مورد نیاز این زیردریایی‌ها به تعهدات خود در زمینهٔ منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند خواهد بود.

آن گیو بکَ وزیر دفاع این کشور، گفت: «جمهوری کره موضعی قاطع دارد که هیچ نوع سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد و آن را توسعه نیز نخواهد داد.»

لی جه میونگ نیز پس از ارائهٔ گزارش وزیر دفاع گفت زیردریایی‌های هسته‌ای «نماد عزم ما برای پذیرش مسئولیت صلح و امنیت در شبه‌جزیرهٔ کره» خواهند بود.

فناوری زیردریایی هسته‌ای آمریکا از حساس‌ترین و به‌شدت محافظت‌شده‌ترین اسرار نظامی این کشور به شمار می‌رود.

در حال حاضر تنها شش کشور جهان، شامل ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و هند، زیردریایی هسته‌ای در اختیار دارند.

این زیردریایی‌ها با استفاده از رآکتور هسته‌ای فعالیت می‌کنند و می‌توانند مدت طولانی بدون نیاز به سوخت‌گیری یا حضور در سطح آب عملیات انجام دهند.

در صورت اجرای برنامه جدید سئول، کره جنوبی به هفتمین کشور دارای زیردریایی هسته‌ای تبدیل خواهد شد. مقام‌های این کشور تأکید کرده‌اند این زیردریایی‌ها صرفاً دارای پیشران هسته‌ای خواهند بود و به سلاح هسته‌ای مجهز نخواهند شد.