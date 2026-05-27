مارکو روبیو در آستانه انتخابات ارمنستان از نیکول پاشینیان حمایت کرد

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، کمتر از دو هفته مانده به انتخابات پارلمانی ارمنستان، در جریان توقفی کوتاه در فرودگاه ایروان، از نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، حمایت کرد.
روبیو، روز سهشنبه پنجم خرداد، هنگام بازگشت از گفتوگوهای چندجانبه در هند، در توقفی کوتاه برای سوختگیری با آرارات میرزویان، وزیر خارجه ارمنستان، دیدار کرد.
او در کنار آقای میرزویان گفت: «شما، نخستوزیر و کل تیمتان در ارمنستان، در حال گشودن راه بهسوی آیندهای روشنتر و مستقلتر برای ارمنستان هستید.»
مارکو روبیو افزود: «بسیار خوشحالم که اینجا هستم تا حمایت خود را از شجاعت، چشمانداز، تعهد و آمادگی آنها برای نگاه به آیندهٔ کشورشان و اقداماتی که برای رسیدن به آن لازم است، نشان دهم.»
نیکول پاشینیان که در پی اعتراضهای خیابانی ضدفساد در سال ۲۰۱۸ به قدرت رسید، در انتخابات هفتم ژوئن برای انتخاب مجدد رقابت میکند، در حالی که تلاش دارد کشورش را از روسیه دور و به غرب نزدیک کند.
او عضویت ارمنستان در پیمان نظامی سازمان پیمان امنیت جمعی، به رهبری روسیه، را تعلیق کرده و اواخر فروردین نیز میزبان نشستی با حضور چند رهبر اروپایی بود که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، نیز در آن شرکت داشت؛ اقدامی که انتقاد مسکو را برانگیخت.
یک روز پیش از سفر آقای روبیو، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، هشدار داده بود که ارمنستان، که همچنان به واردات انرژی از روسیه وابسته است، در صورت فاصله گرفتن از مسکو ممکن است «قیمت بسیار بسیار جذاب و فراتر از ترجیحی» گاز روسیه را از دست بدهد.
در جریان سفر آقای روبیو، دو وزیر خارجه توافقنامهای دربارهٔ طرح «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بینالمللی» یا «TRIPP» را امضا کردند. این کریدور جادهای و ریلی ۴۳ کیلومتری از خاک ارمنستان، جمهوری آذربایجان را به جمهوری خودمختار نخجوان متصل میکند و همزمان مسیر تجاری جدیدی در امتداد شرق به غرب ایجاد خواهد کرد که روسیه و ایران را دور میزند.
این مسیر ترانزیتی بخشی از توافق صلحی است که در اوت ۲۰۲۵ با میانجیگری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، میان نیکول پاشینیان و الهام علیاف، رئیسجمهور جمهوری آذربایجان، حاصل شد؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به دههها درگیری سرد و گرم میان دو کشور است.
مارکو روبیو پس از امضای اولیهٔ این توافق گفت که «خوشحال است که به پیشبرد چشمانداز رئیسجمهور ترامپ برای آینده و مسیر شجاعانه بهسوی صلح در قفقاز جنوبی کمک میکند.»
دو وزیر خارجه همچنین منشور «شراکت راهبردی» میان دو کشور و نیز یادداشت تفاهمی دربارهٔ مواد معدنی حیاتی را تمدید کردند.
آرارات میرزویان، وزیر خارجه ارمنستان، نیز از این سفر برای تأکید بر گسترش روابط ایروان و واشینگتن استفاده کرد.
او گفت: «اغراق نیست اگر بگوییم با توجه به تحولات مکرر و مستمر در دستور کار دوجانبه، وارد مرحلهای بیسابقه در تاریخ روابط خود شدهایم.»