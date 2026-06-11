دولت کانادا لایحهای را به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس آن استفادهٔ افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی ممنوع میشود و همزمان مقررات تازهای برای افزایش ایمنی چتباتهای هوش مصنوعی وضع خواهد شد.
بر اساس این لایحه که روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ارائه شد، پلتفرمهایی که نتوانند استانداردهای تعیینشدهٔ ایمنی را رعایت کنند، ممکن است با جریمهای تا سقف ۱۰ میلیون دلار کانادا یا معادل سه درصد درآمد جهانی خود روبهرو شوند.
مارک میلر، وزیر هویت و فرهنگ کانادا، گفت شبکههای اجتماعی و چتباتهای هوش مصنوعی برای جلب توجه کاربران طراحی شدهاند و به منبع اضطراب، انزوا، افسردگی و دیگر مشکلات سلامت روان برای بسیاری از جوانان کانادایی تبدیل شدهاند.
این لایحه همچنین ایجاد یک نهاد ناظر دیجیتال را پیشبینی میکند که مسئول تدوین و اجرای استانداردهای ایمنی برای چتباتهای هوش مصنوعی خواهد بود.
اقدام کانادا در حالی صورت میگیرد که نگرانی دولتها دربارهٔ تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان در سالهای اخیر افزایش یافته است.
استرالیا آذرماه پارسال نخستین کشور جهان بود که دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع و شرکتهای فناوری را موظف کرد حسابهای کاربران زیر این سن را مسدود کنند یا با جریمههای سنگین روبهرو شوند.
قانون استرالیا با مخالفت شرکتهای بزرگ فناوری و برخی مدافعان آزادی بیان مواجه شد و برخی منتقدان هم هشدار دادند که چنین محدودیتهایی ممکن است به حریم خصوصی کاربران آسیب بزند یا به دولتها ابزار بیشتری برای کنترل دسترسی به اینترنت بدهد.
با این حال، حامیان این قوانین میگویند شرکتهای فناوری در کاهش آسیبهای ناشی از شبکههای اجتماعی برای کودکان عملکرد مؤثری نداشتهاند.
فرانسه، دانمارک و لهستان نیز در حال بررسی محدودیتهای مشابه هستند. یونان هم اعلام کرده است از ژانویهٔ ۲۰۲۷ دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع خواهد کرد.
لایحهٔ دولت کانادا علاوه بر شبکههای اجتماعی، چتباتهای هوش مصنوعی را نیز در بر میگیرد. این موضوع آن را از بسیاری از طرحهای مشابه در کشورهای دیگر متمایز میکند و نشاندهندهٔ افزایش نگرانیها دربارهٔ نقش سامانههای هوش مصنوعی در زندگی کودکان و نوجوانان است.
ارائهٔ این طرح چند هفته پس از آن صورت میگیرد که خانوادههای قربانیان یکی از مرگبارترین تیراندازیها در کانادا از شرکت اوپنایآی شکایت کردند. آنها مدعیاند این شرکت از برنامهریزی عامل حمله از طریق چتجیپیتی آگاه بوده اما به پلیس هشدار نداده است. اوپنایآی تاکنون به این اتهام واکنشی نشان نداده است.