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شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ تهران ۰۷:۵۵
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آلبوم عکس- پیروزی پرگل تیم آمریکا مقابل پاراگوئه در روز دوم جام جهانی فوتبال
۳ دقیقه پیش
۱
مراسم آغاز مسابقۀ تیمهای آمریکا و پاراگوئه در لسآنجلس
۲
اجرای کیتی پری خوانندۀ آمریکایی در آستانۀ دیدار تیمهای آمریکا و پاراگوئه
۳
مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده و سانتیاگو پِنیا رئیسجمهور پاراگوئه به همراه جانی اینفانتینو دبیر کل فیفا در جایگاه ویژۀ ورزشگاه لسآنجلس
۴
دیوید بکام کاپیتان پیشین تیم ملی انگلستان و منچستر یونایتد در کنار تام کروز بازیگر سینما در جایگاه ویژه
۵
لحظۀ به ثمر رسیدن گل دوم آمریکا، یکی از دو گلی که فالورین بالوگون ستارۀ این تیم وارد دروازۀ پاراگوئه کرد.
۶
لحظۀ بهثمر رسیدن گل چهارم تیم آمریکا در آخرین ثانیههای بازی و رقمخوردن پیروزی ۴ بر یک آمریکا مقابل پاراگوئه
۷
گروهی از طرفداران تیم آمریکا در بیرون استادیوم
آلبوم عکس- پیروزی پرگل تیم آمریکا مقابل پاراگوئه در روز دوم جام جهانی فوتبال
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