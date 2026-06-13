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شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ تهران ۰۷:۵۵
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آلبوم عکس- پیروزی پرگل تیم آمریکا مقابل پاراگوئه در روز دوم جام جهانی فوتبال

مراسم آغاز مسابقۀ تیم‌های آمریکا و پاراگوئه در لس‌آنجلس
۱ مراسم آغاز مسابقۀ تیم‌های آمریکا و پاراگوئه در لس‌آنجلس
اجرای کیتی پری خوانندۀ آمریکایی در آستانۀ دیدار تیم‌های آمریکا و پاراگوئه
۲ اجرای کیتی پری خوانندۀ آمریکایی در آستانۀ دیدار تیم‌های آمریکا و پاراگوئه
مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده و سانتیاگو پِنیا رئیس‌جمهور پاراگوئه به همراه جانی اینفانتینو دبیر کل فیفا در جایگاه ویژۀ ورزشگاه لس‌آنجلس
۳ مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده و سانتیاگو پِنیا رئیس‌جمهور پاراگوئه به همراه جانی اینفانتینو دبیر کل فیفا در جایگاه ویژۀ ورزشگاه لس‌آنجلس
دیوید بکام کاپیتان پیشین تیم ملی انگلستان و منچستر یونایتد در کنار تام کروز بازیگر سینما در جایگاه ویژه
۴ دیوید بکام کاپیتان پیشین تیم ملی انگلستان و منچستر یونایتد در کنار تام کروز بازیگر سینما در جایگاه ویژه
لحظۀ به ثمر رسیدن گل دوم آمریکا، یکی از دو گلی که فالورین بالوگون ستارۀ این تیم وارد دروازۀ پاراگوئه کرد.
۵ لحظۀ به ثمر رسیدن گل دوم آمریکا، یکی از دو گلی که فالورین بالوگون ستارۀ این تیم وارد دروازۀ پاراگوئه کرد.
لحظۀ به‌ثمر رسیدن گل چهارم تیم آمریکا در آخرین ثانیه‌های بازی و رقم‌خوردن پیروزی ۴ بر یک آمریکا مقابل پاراگوئه
۶ لحظۀ به‌ثمر رسیدن گل چهارم تیم آمریکا در آخرین ثانیه‌های بازی و رقم‌خوردن پیروزی ۴ بر یک آمریکا مقابل پاراگوئه
گروهی از طرفداران تیم آمریکا در بیرون استادیوم
۷ گروهی از طرفداران تیم آمریکا در بیرون استادیوم
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