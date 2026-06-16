ایران با گل رضاییان به بازی برگشت؛ تساوی برابر نیوزیلند در سایه اعتراضات سیاسی

تیم ملی فوتبال ایران پس از دریافت گل زودهنگام از نیوزیلند، با گل رامین رضاییان بازی را به تساوی کشانده است. این دیدار در حالی در لسآنجلس برگزار میشود که صدها نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در بیرون ورزشگاه تجمع کردهاند و تنشهای سیاسی بر فضای مسابقه سایه انداخته است.
پیش از این گل تساوی، تیم ملی فوتبال نیوزیلند تنها هفت دقیقه پس از آغاز دیدار با ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با گل «الایجا جاست» از حریف خود پیش افتاده بود.
تیم ملی فوتبال ایران شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد به وقت محلی، در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند رفته است؛ دیداری که در فضایی سیاسی و تحت تدابیر شدید امنیتی در لسآنجلس برگزار شد.
تیم ملی ایران در حالی به مصاف نیوزیلند میرود که پیشتر دیدار بلژیک و مصر با تساوی ۱-۱ به پایان رسیده و برنده این مسابقه میتواند به صدر جدول گروه جی صعود کند.
خبرگزاریهای فرانسه و رویترز گزارش دادند که بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر از مخالفان جمهوری اسلامی پیش از آغاز مسابقه در بیرون ورزشگاه تجمع کردند. بسیاری از آنها پرچم شیر و خورشید را در دست داشتند و شعارهایی علیه حکومت ایران سر دادند.
معترضان به رسانهها گفتند که تیم ملی نماینده مردم ایران نیست و حضور در ورزشگاه را نوعی حمایت از جمهوری اسلامی تلقی میکنند. با این حال، بنابر این گزارشها، گروهی دیگر از ایرانیان برای حمایت از تیم ملی به ورزشگاه رفتند و خواستار کنار گذاشتن اختلافات سیاسی در جریان مسابقات شدند.
به گزارش رویترز، با وجود هشدارهای فیفا درباره ممنوعیت نمادهای سیاسی در ورزشگاهها، شماری از تماشاگران با پرچم شیر و خورشید یا لباسهایی با این نماد از بازرسیهای امنیتی عبور کردند و در سکوها نیز این پرچمها دیده شد.
همزمان برخی گروههای معترض ایرانی در لسآنجلس اعلام کرده بودند که قصد دارند با هو کردن سرود جمهوری اسلامی و نمایش پرچمهای شیر و خورشید در ورزشگاه اعتراض خود را نشان دهند. گزارشها همچنین حاکی از آن بود که امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، درباره احتمال بروز چنین اعتراضاتی دستورالعملهای ویژهای دریافت کرده است.
مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی ایران، پیش از مسابقه از تأثیر جنگ اخیر میان ایران و آمریکا بر آمادهسازی تیم انتقاد کرده بود. او به مشکلات روادید اعضای کاروان ایران، انتقال اجباری اردو از آمریکا به مکزیک و لغو بلیت شماری از هواداران ایرانی اشاره کرده بود.
حضور ایران در جام جهانی امسال از ماهها پیش تحت تأثیر تنشهای سیاسی قرار داشت. فدراسیون فوتبال ایران پیشتر اعلام کرده بود که برخی اعضای کاروان ایران موفق به دریافت روادید آمریکا نشدهاند و تیم ملی نیز اردوگاه خود را از آریزونا به تیخوانا در مکزیک منتقل کرده بود.
تیم ملی ایران روز یکشنبه، همزمان با اعلام توافق تهران و واشینگتن برای پایان جنگ، وارد لسآنجلس شد.