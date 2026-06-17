رهبران کشورهای گروه هفت ضمن استقبال از توافق میان ایراان و آمریکا برای پایان دادن به جنگ، خواستار برقراری «آتشبس فوری و مؤثر» در لبنان شدند و بر ضرورت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هستهای تأکید کردند.
در بیانیهٔ پایانی نشست گروه هفت در فرانسه که روز چهارشنبه ۲۷ خرداد منتشر شد، رهبران آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن اعلام کردند که مذاکرات میان واشینگتن و تهران باید به «تهدیدهای ناشی از ایران در منطقه و فراتر از آن» بپردازد و تضمین کند که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نخواهد کرد.
تفاهمنامهای که ایران و آمریکا ۲۴ خرداد بهصورت دیجیتالی امضا کردند، قرار است زمینهٔ مذاکرات برای دستیابی به یک توافق دائمی و پایان جنگ را فراهم کند. این تفاهمنامه قرار است روز جمعه ۲۹ خرداد بهصورت حضوری نیز امضا و متن آن رونمایی شود.
رهبران گروه هفت در بیانیهٔ خود اعلام کردند آمادهٔ مشارکت در اجرای این توافق هستند. همزمان بریتانیا و فرانسه نیز اعلام کردهاند که در حال برنامهریزی برای رهبری ائتلافی هستند که پس از بازگشایی تنگهٔ هرمز به تأمین امنیت کشتیرانی در این آبراه راهبردی کمک خواهد کرد.
یکی از محورهای اصلی بیانیهٔ گروه هفت، وضعیت لبنان در جنگ با اسرائیل بود. رهبران این کشورها خواستار «آتشبس فوری و مؤثر» در لبنان و همچنین خلعسلاح حزبالله شدند. این درخواست در شرایطی مطرح شده است که اسرائیل همچنان بخشهایی از جنوب لبنان را در کنترل خود دارد و درگیریهای ماههای اخیر باعث آوارگی بیش از یک میلیون نفر شده است.
آمریکا حزبالله لبنان را که تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران است، یک سازمان تروریستی میداند، اما اتحادیه اروپا فقط شاخهٔ نظامی آن را در فهرست تروریستی قرار داده است.
حزبالله لبنان پس از شروع حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در جنگ ۴۰ روزه، در حمایت از جمهوری اسلامی حملاتی را از خاک لبنان علیه اسرائیل انجام داد و بار دیگر وارد جنگ با اسرائیل شد.
با وجود ماهها درگیری، حزبالله همچنان بخش مهمی از توان نظامی خود را حفظ کرده و اسرائیل نیز هنوز از مناطق اشغالشدهٔ جنوب لبنان عقبنشینی نکرده و تأکید دارد که توافق ایران و آمریکا مانع حضور ارتش اسرائیل در این مناطق و همچنین عملیات نظامی علیه نیروهای حزبالله نخواهد شد.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران میگوید هر توافق دائمی با ایالات باید شامل پایان درگیریها در لبنان و خروج نیروهای اسرائیلی از این کشور باشد.
اختلاف بر سر لبنان به یکی از نشانههای شکاف میان واشینگتن و تلآویو تبدیل شده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، روز سهشنبه در حاشیهٔ نشست گروه هفت از عملکرد اسرائیل انتقاد کرد و گفت از نحوهٔ رفتار این کشور در جریان جنگ رضایت ندارد. او همچنین بار دیگر تأکید کرد که هدف اصلی توافق با ایران جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای است.
یکی از موضوعات اصلی مذاکرات ایران و آمریکا در ۶۰ روز آینده، ذخایر اورانیوم غنیشده و برنامهٔ هستهای تهران اعلام شده، اما موضوع برنامهٔ موشکی جمهوری اسلامی و حمایت از گروههای نیابتی منطقه ظاهراً در دستور کار مذاکرات قرار ندارد.
همزمان با انتشار گزارشها دربارهٔ این توافق، قیمت جهانی نفت نیز کاهش یافت. رویترز گزارش داده است که قیمت نفت برنت به کمتر از ۸۰ دلار در هر بشکه رسید که پایینترین سطح آن از زمان آغاز جنگ میان آمریکا و ایران است.
معاملهگران بازار نفت انتظار دارند با بازگشایی تنگهٔ هرمز و احتمال افزایش صادرات نفت ایران، عرضهٔ جهانی انرژی افزایش یابد.
رهبران گروه هفت در پایان نشست خود اعلام کردند برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد جهانی در برابر اختلال در تنگهٔ هرمز، تنوعبخشی به مسیرهای تأمین انرژی و افزایش ذخایر راهبردی انرژی را تسریع خواهند کرد.