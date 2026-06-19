ارتش اسرائیل و حزب‌الله لبنان، یک روز پس از امضای رسمی توافق ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه، هر دو از ادامه درگیری‌ها در جنوب لبنان خبر می‌دهند.

ارتش اسرائیل روز جمعه ۲۹ خرداد اعلام کرد همچنان به حمله به «نیروها و زیرساخت‌های حزب‌الله» در چندین منطقه از جنوب لبنان ادامه می‌دهد. حزب‌الله لبنان هم می‌گوید در درگیری‌های جنوب این کشور سه تانک اسرائیلی را منهدم کرده است.

حزب‌الله در بیانیه خود ادعا کرد درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که نیروهای اسرائیلی متشکل از واحدهای زرهی و پیاده‌نظام تلاش کردند به سمت منطقه‌ای راهبردی مشرف به شهر نبطیه پیشروی کنند. این گروه افزود که درگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

در مقابل، ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که در طول شب گذشته و همچنین در ساعات بعدی، حملات خود را علیه آنچه «عناصر و زیرساخت‌های حزب‌الله» در چندین منطقه جنوب لبنان توصیف کرد، ادامه داده است.

ارتش اسرائیل هم ادعا کرد این حملات در پاسخ به «نقض‌های مکرر آتش‌بس» از سوی حزب‌الله انجام شده است.

حزب‌الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته شده اما اتحادیه اروپا تنها شاخهٔ نظامی آن را تروریستی می‌داند.

رسانه‌های دولتی لبنان روز جمعه گزارش دادند که در پی حملات هوایی اسرائیل به منطقه نبطیه در جنوب لبنان، دست‌کم ۱۶ نفر در طول شب کشته شدند.

ارتش اسرائیل نیز از کشته شدن یک سرباز خود و زخمی شدن هفت نظامی دیگر در درگیری‌های جنوب لبنان خبر داده است.

تداوم این درگیری‌ها در حالی است که تنها یک روز از امضای توافق اخیر میان واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ از جمله در لبنان می‌گذرد و این حملات مرگبارترین حملات از زمان توافق ایران و ایالات متحده برای توقف جنگ در خاورمیانه به شمار می‌رود.

ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد حتی پس از این توافق نیز به عملیات خود در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و نیروهایش در منطقه‌ای که آن را «منطقه امنیتی» می‌نامد باقی خواهند ماند.

از سوی دیگر، محمد رعد، رئیس فراکسیون پارلمانی حزب‌الله، گفت عملیات نظامی اسرائیل در لبنان در از بین بردن این گروه «شکست خورده» و از مقام‌های لبنانی خواست برای پایان دادن به درگیری‌ها چارچوبی برای مذاکرات غیرمستقیم با اسرائیل تدوین کنند.

همزمان، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد نیروهای حافظ صلح این سازمان در لبنان تبادل آتش میان دو طرف را ثبت کرده‌اند. به گفتهٔ او، تنها در روز پنج‌شنبه ۱۴۳ پرتابه شلیک شده که ۱۱۹ مورد آن به ارتش اسرائیل و بقیه به حزب‌الله نسبت داده شده است.

درگیری‌ها در روزهای اخیر در لبنان در میان مقامات دولت آمریکا هم بی‌واکنش نمانده است. در رأس آن‌ها دونالد ترامپ که در هفته‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای از تلفات بالای حملات اسرائیل، به‌ویژه علیه حزب‌الله لبنان، انتقاد کرده است.

او روز چهارشنبه در نشست خبری گروه هفت در فرانسه هم گفت: «وقتی دو پهپاد به بیابان شلیک می‌شوند و بی‌ضرر سقوط می‌کنند، لازم نیست ساختمان‌ها را در بیروت ویران کنید. آن‌ها می‌توانند رفتار بهتری داشته باشند و صادقانه بگویم، می‌توانند عملکرد بهتری هم داشته باشند.»

رئیس‌جمهور آمریکا روز پنج‌شنبه همچنین از اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه خواست به آتش‌بس پایبند بمانند.

ترامپ در شبکهٔ اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما انتظار داریم آتش‌بسی کامل در همهٔ جبهه‌ها، از جمله لبنان، حزب‌الله و اسرائیل، برقرار باشد.»