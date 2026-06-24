آذر عظیما، خواننده پیشکسوت موسیقی ایران و از نخستین خوانندگان برنامه ماندگار «گلها»، در ۹۹ سالگی در اصفهان درگذشت.
رسانههای ایران روز دوم تیرماه گزارش دادند که آذرمیدخت عظیما سراجپور، مشهور به آذر عظیما، چشم از جهان فروبست.
او در زندگی شخصی همسر زندهیاد مرتضی حنانه و در دنیای هنر از آخرین بازماندگان نسل نخست هنرمندانی بود که در دهه ۱۳۳۰ در شکلگیری برنامههای موسیقایی رادیو ایران و مجموعه «گلها» نقش داشتند.
آذر عظیما متولد سال ۱۳۰۶ در اصفهان بود و فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۳۳ با رادیو ایران آغاز کرد. نخستین اثر او ساختهای از ابوالحسن صبا با شعری از ابوالحسن ورزی بود.
او از نخستین خوانندگانی بود که در برنامهٔ «گلها» حضور یافت و نخستین برنامهٔ «یک شاخه گل» را با همراهی ویولن ابوالحسن صبا و سنتور فرامرز پایور اجرا کرد. آذر عظیما در سالهای آغازین این مجموعه با دیگر استادان برجسته موسیقی ایرانی هم همکاری داشت و حضورش در برنامههای اولیه «گلها» در تاریخ این مجموعه ثبت شده است.
کارشناسان موسیقی از صدای گرم و بم آذر عظیما بهعنوان یکی از ویژگیهایی یاد کردهاند که توجه موسیقیدانان و برنامهسازان آن دوره را جلب کرد. او زیر نظر ابوالحسن صبا و فرامرز پایور آموزش دید و در سالهای نخست فعالیتش در شمار خوانندگان جوان و نوظهور رادیو ایران قرار داشت.
آذر عظیما در طول فعالیت هنری خود آثار متعددی را در برنامههای «گلهای صحرایی»، «یک شاخه گل» و دیگر برنامههای رادیویی اجرا کرد. قطعه «راه شیراز» از شناختهشدهترین آثار اوست که با ارکستر فارابی به رهبری همسرش، زندهیاد مرتضی حنانه، آهنگساز و رهبر ارکستر برجسته ایرانی، اجرا شد.
او از اواخر دهه ۱۳۳۰ به تدریج از خوانندگی حرفهای فاصله گرفت و به کار اداری روی آورد. به همین دلیل، برخلاف بسیاری از همنسلانش، آثار منتشرشده و حضور رسانهای گستردهای از او در دهههای بعد بر جای نماند و بخش عمده میراث هنری او در آرشیو برنامههای رادیو ایران و مجموعه «گلها» باقی مانده است.
از آذر عظیما همچنین به عنوان نخستین بانوی آوازخوان اصفهان یاد میشود. او در کنار فعالیت در موسیقی دستگاهی ایران، شماری از ترانههای محلی را نیز در برنامههای رادیویی اجرا کرد که بخشی از آنها در آرشیو «گلها» حفظ شدهاند.
درگذشت آذر عظیما پایانی بر زندگی یکی از آخرین بازماندگان نسل هنرمندانی است که در دهههای ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ در تثبیت جایگاه موسیقی ایرانی در رادیو و شکلگیری برنامه ماندگار «گلها» نقش داشتند؛ نسلی که سهم مهمی در ثبت و ماندگاری موسیقی سنتی ایران در حافظهٔ فرهنگی ایران ایفا کرد.