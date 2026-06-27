نمایندهٔ رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، در واکنش به بالاگرفتن جدل‌ها میان طرفداران حکومت مبنی بر اختلاف‌نظر فرماندهان سپاه با مجتبی خامنه‌ای بر سر تفاهم‌نامه ایران و آمریکا، از منتقدان این توافق خواست با «ایجاد اختلاف و لغزش» باعث «سوءاستفادهٔ دشمن» نشوند.

عبدالله حاجی‌صادقی روز شنبه ششم تیرماه همچنین تفاوت قائل شدن میان فرماندهان کشته‌شدهٔ سپاه در جنگ ۴۰ روزه با فرماندهان کنونی سپاه را «بی‌انصافی» خواند و افزود: «کسانی که این افراد را خائن می‌خوانند یا به آنان نسبت‌های ناروا می‌دهند، برخلاف توصیف و نگاه رهبر انقلاب عمل می‌کنند.»

پیش از اظهارات حاجی‌صادقی در این نشست خبری، سخنگوی سپاه اذعان کرد که پس از اظهارنظر مجتبی خامنه‌ای دربارهٔ توافق ایران و آمریکا، این «شبهه» مطرح شده که اگر نظر رهبر جمهوری اسلامی چیز دیگری بوده، «چرا نیروهای نظامی، به‌ویژه سپاه، با اصل مذاکرات همراهی کرده‌اند».

حسین محبی، سخنگوی سپاه، در این نشست همچنین گفت پس از آن‌که مجتبی خامنه‌ای اعلام کرد «علی‌الاصول» نظر دیگری در مورد مذاکره با آمریکا داشته است، این «شبهه» به‌خصوص به «برخی سخنرانان و حتی مداحان سرایت کرد».

در پی انتقادهای برخی حامیان حکومت در تجمعات خیابانی شبانه و شبکه‌های اجتماعی و اختلاف‌نظر برگزارکنندگان این تجمعات با برخی سخنرانان و مداحان حاضر در این تجمعات، رفته‌رفته اعتراض این دسته از حامیان حکومت به مقام‌های دولتی و تهدید آن‌ها در روزهای اخیر، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، دامن فرماندهان سپاه پاسداران را گرفت.

دامنهٔ اختلاف‌ها تا جایی بالا گرفت که برخی مداحان، در دفاع از فرماندهان سپاه، علیه برخی دیگر از مداحان وابسته به حکومت نیز موضع گرفتند.

برخی چهره‌های مخالف مذاکرات، از جمله امیرحسین ثابتی، نمایندهٔ مجلس و یکی از چهره‌های شاخص مخالف مذاکره با آمریکا، هفتهٔ گذشته گفتند شرط خامنه‌ای برای تأیید متن تفاهم‌نامه «اجماع سه‌چهارم اعضای شورای عالی امنیت ملی» بوده و تنها از سعید جلیلی به‌عنوان مخالف تفاهم‌نامه نام بردند. پیش‌تر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، از «همراهی بیش از ۹۰ درصد اعضای شعام» با تفاهم‌نامه خبر داده بود.

این در حالی است که علاوه بر اعضای حقوقی دولتی و غیردولتی، شماری از فرماندهان نظامی نیز در میان اعضای شعام حضور دارند، از جمله محمدباقر ذوالقدر، نمایندهٔ مجتبی خامنه‌ای و دبیر شعام، علی عبداللهی، فرماندهٔ قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء و جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر حاتمی، فرماندهٔ کل ارتش، و احمد وحیدی، فرماندهٔ کل سپاه پاسداران.

همین موضوع باعث شد تا تیغ حمله و انتقاد گروهی از حامیان حکومت متوجه فرماندهان سپاه شود، تا جایی که جلوه‌های آن در منابر برخی مداحان و سخنرانان و صفحه‌های اجتماعی آن نیز با «خائن» خطاب کردن آن‌ها دیده شد.

در واکنش به این وضعیت، نمایندهٔ رهبر جمهوری اسلامی در سپاه، بر وفاداری فرماندهان سپاه به مجتبی خامنه‌ای تأکید کرد و از منتقدان خواست با «ایجاد اختلاف، دودستگی، فرسایش، تزلزل و لغزش در میان نیروهای انقلاب» باعث «سوءاستفادهٔ دشمن» نشوند.

نمایندهٔ خامنه‌ای در سپاه این را هم گفت که اکنون که رهبر جمهوری اسلامی، پس از بررسی و گفت‌وگو با رئیس‌جمهور و فرماندهان، اجازهٔ ادامهٔ این مسیر را داده است، همه باید «بحث‌ها و اختلاف‌نظرها را کنار بگذارند و به مسئولان کمک کنند تا کاری را که برای آن از رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفته‌اند، محقق کنند».

در قوانین علنی جمهوری اسلامی، نصاب رأی لازم برای مصوبات شورای عالی امنیت ملی مشخص نشده، اما اصل ۱۷۶ قانون اساسی اجرای این مصوبات را منوط به تأیید رهبر جمهوری اسلامی می‌داند.

در پیام مکتوبی منسوب به مجتبی خامنه‌ای که ۲۸ خرداد منتشر شد، او اعلام کرد دربارهٔ امضای تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا «نظر دیگری» داشته و اکنون مسئولیت آن را بر عهدهٔ مسعود پزشکیان، رئیس شورای عالی امنیت ملی، و دیگر اعضای این شورا می‌داند.

واکنش دیرهنگام مجتبی خامنه‌ای به امضای این تفاهم‌نامه، بسیاری از ناظران و کارشناسان را به یاد موضع‌گیری‌های پدر او، رهبر پیشین، انداخت که همواره، در عین صدور اجازهٔ مذاکره با آمریکا، در سخنرانی‌های علنی خود می‌گفت با گفت‌وگو با واشینگتن اصلاً موافق نیست.



