بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، توافق اصولی کشورش با لبنان با میانجیگری آمریکا را «دستاوردی تاریخی» برای اسرائیل و «ضربهای به ایران و حزبالله» توصیف کرد.
همزمان، یسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اجرای این توافق به اسرائیل حمله کند، این کشور با «قدرتی عظیم» پاسخ خواهد داد.
نتانیاهو روز شنبه ششم تیر در یک نشست خبری تلویزیونی گفت: «دیروز، پس از مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و لبنان، به توافقی تاریخی برای کشور اسرائیل دست یافتیم. این توافق ضربهای به ایران و حزبالله است.»
او بار دیگر تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی در «منطقهٔ امنیتی» ایجادشده در داخل خاک لبنان باقی خواهند ماند و گفت این حضور تا زمانی ادامه خواهد داشت که حزبالله و دیگر گروههای مسلح خلعسلاح شوند.
نتانیاهو همچنین گفت که ایالات متحده و لبنان حق اسرائیل برای حفظ این منطقهٔ امنیتی را تا زمانی که برای تأمین امنیت این کشور لازم باشد، به رسمیت شناختهاند.
یسرائیل کاتس نیز در یک پیام ویدئویی گفت: «اگر ایران تلاش کند برای جلوگیری از اجرای این توافق به اسرائیل حمله کند، ما با قدرتی عظیم علیه آن اقدام خواهیم کرد.»
او نیز همچون نتانیاهو مدعی شد توافق با لبنان «ضربهای راهبردی به محور ایران» وارد کرده است.
این اظهارات یک روز پس از امضای یک توافق اصولی سهجانبه میان لبنان، اسرائیل و ایالات متحده مطرح میشود که با میانجیگری واشینگتن و با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح میان دو کشور امضا شده است.
جزئیات کامل این توافق هنوز منتشر نشده، اما حاصل پنج دور مذاکره در واشینگتن با هدف پایان دادن به درگیریهای اسرائیل و حزبالله در جنوب لبنان است.
ندا حماده معوض، سفیر لبنان در آمریکا، این توافق را «نخستین گام» برای بازگرداندن حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، برقراری توقف دائمی درگیریها و بازگشت ساکنان مناطق جنگزده به خانههایشان توصیف کرده است.
یخیئل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا، هم گفت بر اساس این توافق «ایران کنار گذاشته شده، حزبالله کنار گذاشته شده و مسیر صلح میان اسرائیل و لبنان هموار شده است.»
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، اما این توافق را بهشدت رد کرد و آن را «تسلیم در برابر اسرائیل» خواند. او همچنین دولت لبنان را متهم کرد که با دادن امتیازهای یکجانبه، حاکمیت این کشور را تضعیف کرده است.
نعیم قاسم همچنین با انتقاد از مشروط شدن خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان به خلعسلاح حزبالله گفت این شرط به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت میبخشد و از «همهٔ خطوط قرمز» عبور کرده است.
این در حالی است که با وجود آتشبس شکننده میان اسرائیل و حزبالله که از یکشنبهٔ گذشته برقرار شده، ارتش اسرائیل همچنان به حملات پراکنده در جنوب لبنان ادامه داده و نیروهایش در بخشهایی از این منطقه مستقر هستند.
اسرائیل میگوید این حضور برای جلوگیری از حملات احتمالی حزبالله به مناطق شمالی این کشور ضروری است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی کارشناسان نوشته است که اجرای این توافق تا حد زیادی به تصمیمهای جمهوری اسلامی، حامی اصلی حزبالله، بستگی دارد. آمریکا حزبالله را یک سازمان تروریستی میداند، در حالی که اتحادیهٔ اروپا تنها شاخهٔ نظامی این گروه را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است.
جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات جاری خود با آمریکا بارها بر اهمیت پروندهٔ لبنان تأکید کرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مذاکرهکنندهٔ ایرانی، هفتهٔ گذشته گفت که برای جمهوری اسلامی، آتشبس و پایان جنگ در لبنان به اندازهٔ آتشبس و پایان جنگ با ایران اهمیت دارد.
این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته بود تا زمانی که گروههای نیابتی مورد حمایت ایران به حملات موشکی ادامه دهند، دستیابی به صلح پایدار در منطقه غیرممکن است.
مارکو روبیو همچنین با اعلام اینکه «ما قرار است مستقیماً با دولت لبنان به توافق برسیم» تأکید کرد که «آیندهٔ لبنان را مردم لبنان تعیین میکنند و پروندهٔ لبنان از هرگونه توافق با ایران جداست.»