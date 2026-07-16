چند روز پس از اعلام خبر درگذشت سم نیل، بازیگر سرشناس مجموعه فیلم‌های «پارک ژوراسیک»، مدیر برنامه‌های او اعلام کرد که او بر اثر ابتلا به ذات‌الریه جان باخته و درگذشت او به بیماری سرطان ارتباط نداشته است.

مدیر برنامه‌های سم نیل، روز پنج‌شنبه ۲۵ تیر در گفت‌وگو با رادیو نیوزیلند گفت که این توضیح را برای شفاف‌سازی دربارهٔ علت مرگ این بازیگر ارائه می‌کند.

او گفت: «سم نیل بر اثر ذات‌الریه درگذشت. پیش از آن‌که بیمار شود، با لنفوم مبارزه کرد و با استفاده از روش درمانی جدید CAR-T به آن غلبه کرده بود.»

خانوادهٔ سم نیل روز دوشنبه اعلام کرده بودند که او در ۷۸ سالگی در استرالیا درگذشته است. آن‌ها همچنین تأکید کرده بودند که این بازیگر هنگام مرگ دیگر به سرطان مبتلا نبود، اما علت درگذشتش را اعلام نکرده بودند و همین باعث گمانه‌زنی در مورد دلیل فوت او منجر شده بود.

سم نیل در سال ۲۰۲۳ با انتشار کتاب خاطرات خود فاش کرده بود که به لنفوم غیرهوچکین مرحلهٔ سوم مبتلا شده و پزشکان شانس چندانی برای درمان او قائل نبوده‌اند.

او بعدها تحت درمان نوین CAR-T قرار گرفت. در این روش، سلول‌های ایمنی خود بیمار به‌صورت ژنتیکی تغییر داده می‌شود تا سلول‌های سرطانی را هدف قرار دهند. این بازیگر اوایل امسال اعلام کرده بود که سرطانش وارد مرحلهٔ بهبودی کامل شده است.

مدیر برنامه‌های او با تأکید بر این‌که سم نیل بازیگری بسیار کم‌حاشیه و بیزار از جنجال بود، مراسم بزرگداشت به‌طور خصوصی در مزرعهٔ خودش در نیوزیلند برگزار خواهد شد.

سم نیل در کنار فعالیت هنری، مالک تاکستان‌هایی در منطقهٔ سنترال اوتاگو در جزیرهٔ جنوبی نیوزیلند بود و تولید شراب نیز از فعالیت‌های شناخته‌شدهٔ او به شمار می‌رفت.

او طی یک سال گذشته در چهار پروژهٔ سینمایی و تلویزیونی دیگر هم بازی کرده بود که اعلام شده همگی در ماه‌های آینده پخش خواهند شد.

سم نیل در سال ۱۹۴۷ در ایرلند شمالی با نام «نایجل جان درموت نیل» به دنیا آمد و در کودکی همراه خانواده به نیوزیلند مهاجرت کرد.

او فعالیت بازیگری را در اوایل دههٔ ۱۹۷۰ در سینمای نیوزیلند آغاز کرد و سپس با حضور در فیلم‌های استرالیایی به شهرت بیشتری رسید.

شهرت جهانی او در سال ۱۹۹۳ با ایفای نقش دکتر آلن گرانت، دیرینه‌شناس داستان، در فیلم پرفروش «پارک ژوراسیک» به کارگردانی استیون اسپیلبرگ رقم خورد؛ نقشی که بعدها در چند دنبالهٔ این مجموعه نیز آن را تکرار کرد.

او علاوه بر این، در فیلم‌ها و سریال‌های مطرحی چون «پیانو»، «شکار اکتبر سرخ»، «پیکی بلایندرز» و «افق رویداد» نیز حضور داشت.

پس از انتشار خبر درگذشت او، موجی از پیام‌های تسلیت از سوی چهره‌های سینمایی و فرهنگی منتشر شد. استیون اسپیلبرگ، کارگردان «پارک ژوراسیک»، و همچنین لورا درن و جف گلدبلوم، هم‌بازی‌های او در این مجموعه، از جمله کسانی بودند که با انتشار پیام‌هایی از نقش و جایگاه سم نیل در سینما و ویژگی‌های شخصی او تجلیل کردند.