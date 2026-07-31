دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از دستیابی «هیئت صلح» به توافقی برای خلع‌سلاح گروه حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه خبر داد و نوشت: «بر اساس این توافق، غزه سرانجام در اختیار یک دولت جدید فلسطینی قرار خواهد گرفت تا به مردم خود خدمت کند.»

دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه هشتم مرداد در شبکهٔ اجتماعی تروث سوشال نوشت: «این توافق، گامی حیاتی در مسیر آن است که غزه سرانجام تحت ادارهٔ یک دولت جدید فلسطینی قرار گیرد؛ دولتی که برای کمک به مردم فلسطین، از نزدیک با هیئت صلح همکاری خواهد کرد.»

رئیس‌جمهور آمریکا این توافق را تاریخی نامید و آن را «گامی عظیم به‌سوی صلح و امنیت پایدار» خواند.

از زمان برقراری آتش‌بس در جنگ غزه میان اسرائیل و حماس با میانجیگری دونالد ترامپ، نهادی به نام «هیئت صلح» برای پیگیری اجرای توافق آتش‌بس و ادارهٔ غزه تشکیل شده است.

گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیهٔ اروپا و آمریکا قرار دارد.

مقام‌های این گروه با تأیید این توافق، به خبرگزاری فرانسه گفتند کمیته‌ای که توسط هیئت صلح ترامپ برای ادارهٔ غزه تشکیل شده است، بر روند انبار کردن سلاح‌های حماس نظارت خواهد کرد.

هیئت صلح هم در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس تأیید کرد که حماس «با یک نقشهٔ راه دقیق برای اجرای مراحل بعدی آتش‌بس غزه موافقت کرده است».

این نهاد نوشت: «تمرکز ما اکنون به اجرا معطوف شده است.»

دونالد ترامپ هم در پیامش گفته است که هم‌زمان با تکمیل خلع سلاح، نیروهای اسرائیلی از غزه عقب‌نشینی خواهند کرد و «نیروی بین‌المللی ثبات» با یک نیروی پلیس جدید فلسطینی همکاری خواهد کرد تا مسئولیت تأمین امنیت غزه برای ساکنان آن و همسایگانش را بر عهده بگیرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در این پیام از تلاش‌های مصر، قطر و ترکیه برای میانجیگری تشکر کرد.

در همین حال، وب‌سایت اکسیوس در گزارشی پیرامون این توافق گفته است که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان سفر هیئتی از حماس به ایران برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، از این گروه خواسته بودند که برای امضای توافق عجله نکند و «با وقت‌کشی زمان بخرد.»

یک مقام ارشد آمریکایی نیز در همین باره به اکسیوس گفته است حکومت ایران تلاش کرد حماس را متقاعد کند تا توافق را امضا نکند، اما به‌گفتۀ این مقام، که نامش اعلام نشده، «این گروه تصمیم گرفت به توصیهٔ ایران گوش ندهد.»

حماس از سال ۲۰۰۷ با بیرون راندن نیروهای گروه فلسطینی فتح، کنترل باریکهٔ غزه را در دست داشت. این گروه روز دوشنبه ۱۵ تیر برای نخستین بار پس از آتش‌بس در جنگ با اسرائیل، از انحلال دولتی که نزدیک به دو دهه ادارهٔ نوار غزه را بر عهده داشت، خبر داده بود.

مرحلهٔ دوم آتش‌بس غزه، که قرار بود شامل خلع‌سلاح حماس و عقب‌نشینی تدریجی نیروهای اسرائیلی از غزه باشد، ماه‌ها متوقف شده بود.

در مقابل، نیروهای اسرائیلی طی ماه‌های اخیر حضور خود را در غزه گسترش داده و اکنون کنترل نزدیک به ۷۰ درصد از این منطقه را در اختیار گرفته‌اند.

در همین حال، غازی حمد، از مقام‌های حماس، به شبکهٔ خبری الجزیره گفته است: «ما پیش از عقب‌نشینی اسرائیل از نوار غزه، هیچ اقدامی در زمینهٔ خلع‌سلاح انجام نخواهیم داد.» به‌گفتۀ او، کمیتهٔ ملی ادارهٔ غزه، بدون دخالت اسرائیل، خلع سلاح را اجرا خواهد کرد.

اکسیوس نوشته است بر اساس توافق تازه، حماس از هرگونه نقش در ادارهٔ غزه صرف‌نظر خواهد کرد. به‌نوشتۀ این سایت، توافق جدید مستلزم آن است که حماس و اسرائیل طی حدود هفت تا هشت ماه، مجموعه‌ای از اقدامات متقابل و مستقل را که اجرای آن‌ها راستی‌آزمایی خواهد شد، انجام دهند.

گزارش این سایت می‌گوید بر مبنای این توافق، عقب‌نشینی اسرائیل به‌تدریج و بر اساس جدول زمانی‌ای انجام خواهد شد که هنوز در حال نهایی‌شدن است.

به‌نوشتۀ اکسیوس، پلیس حماس ابتدا سلاح‌های خود را به یک نیروی پلیس جدید فلسطینی، زیر نظر دولت تکنوکرات، تحویل خواهد داد. پس از آن، سلاح‌های سنگین حماس از رده خارج و در انبارهای امن نگهداری خواهد شد و تونل‌ها و کارخانه‌های تولید سلاح این گروه برچیده خواهد شد.

تمام گروه‌های شبه‌نظامی دیگر در غزه، از جمله گروه‌های مخالف حماس که اسرائیل در جریان جنگ آن‌ها را مسلح کرده بود، نیز ملزم به تحویل سلاح‌های خود خواهند بود.

بر اساس توافق، یک نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده به آموزش پلیس جدید فلسطینی کمک خواهد کرد، در جمع‌آوری سلاح‌ها مشارکت خواهد داشت و میان مناطق تحت کنترل فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیلی مستقر خواهد شد.