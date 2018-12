«گوگل پلـی» هم اکنون یکی از اصلی‌ترین فروشگاه‌های اپلیکیشن در جهان است. این فروشگاه بهترین اپلیکیشن‌های اندروید در سال ۲۰۱۸ را معرفی کرده است.

بهترین بازی سال

بازی پابجی( PUBG) بهترین بازی موبایل در سال جاری در پلتفرم اندروید شده است. در این بازی که همزمان برای کنسول‌های بازی و آی او اس هم توسعه یافته است جنگجویان می‌توانند یک تجربه خلاق در نبرد با تعداد زیادی از افراد واقعی در جنگی مجازی را تجربه کنند.

بازی‌های موبایل هم‌اکنون با توجه به توسعه اینگونه دستگاه‌ها بسیار متفاوت‌ از قبل شده‌اند و یکی از موفق‌ترین و متفاوت‌ترین این بازی‌ها PUBG است. این محصول در سیستم‌های اندروید حدود ۵۰ میلیون دانلود داشته است.

این بازی توانسته است فاصله بین بازی‌های موبایل و کنسول‌های بازی را کاهش دهد و مسیر جدیدی را برای سازندگان بازی در جهان، برای موبایل‌ها ایجاد کند. مسیری که شاید در آینده بتواند کنسول‌های بازی را با خطر کاهش مشتری روبه‌رو کند.

البته ممکن است این موضوع هم‌اکنون دور از ذهن باشد، اما ۱۰ سال پیش اگر به فردی می‌گفتید آیفون می‌تواند مسیری را در صنعت ساخت موبایل ایجاد کند که کاربران را به استفاده از تلفن همراه به جای تبلت یا رایانه شخصی علاقه‌مند کند، کمتر کسی حرف شما را جدی می‌گرفت؛ موضوعی که امروز به واقعیت نزدیک شده است.

اپلیکیشن محبوب کاربران

​YouTube TV محبوب‌ترین اپلیکیشن کاربران در سال ۲۰۱۸ معرفی شده است.

این سامانه کمک می‌کند کاربران بدون استفاده از دستگاه دی وی آر سریال‌های مورد علاقه خود را تماشا کنند.

یوتیوب سرویسی به نام YouTube TV دارد و به وسیله آن برنامه‌های زنده تلویزیون را نمایش و در فضای ابری قرار می‌دهد. پس از مشترک شدن در برنامه یوتیوب تی وی کاربران می‌توانند برنامه‌های زنده شبکه‌هایی مانند فاکس، ای‌بی‌سی، سی‌بی‌اس و برخی شبکه‌های کابلی را ببینند.

در زمینه کتاب متنی، صوتی، فیلم و سریال‌ها هم برترین‌ها توسط «گوگل پلـی» اعلام شدند.

در بخش سریال‌ها، مردگان متحرک (The Walking Dead) بهترین جایگاه را پیدا کرد در بخش فیلم سینمایی هم فیلم پلنگ سیاه (Black Panther) بیشترین میزان دانلود را درگوگل‌پلی داشته است. در بخش کتاب‌های متنی، آتش و خشم (Fire and Fury) اثر مایکل ولف بهترین مقام را از آن خود کرد. کتاب دوازده قانون زندگی (12Rules for Life) اثر جوردن بی پیترسون از جمله کتاب‌هایی بود که بیشتریت میزان دانلود را از طریق سامانه «گوگل پلـی» داشته است.

در بخش کتاب‌های صوتی هم دوازده قانون زندگی (12Rules for Life) از جمله بهترین‌ها انتخاب شده است.

بهترین اپلیکیشن سال

برنده بهترین اپلیکیشن سال در اندروید به انتخاب «گوگل پلـی»، اپلیکیشن Drops است. هم اکنون اپلیکیشن‌های آموزش زبان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارائه شده در بازارهای نرم افزار جهان است. اپلیکیشن Drops در زمینه آموزش زبان یکی از محبوب ترین‌ها در جهان محسوب می‌شود. این اپلیکیشن بر اساس بازی‌های گوناگون، کلمات را به کاربران آموزش می‌دهد. محیط دوست داشتنی و سرگرم کننده سبب شده بسیاری به سمت استفاده از این اپلیکیشن بروند. با این ابزار هم می‌توان بازی کرد و هم می‌توان زبان آموخت.

در این اپلیکیشن پس از انتخاب زبان، امکان انتخاب سطح ابتدایی و متوسط برای کاربران وجود دارد و در هنگامی که اپلیکیشن بسته است این سامانه در بازه‌های زمانی گوناگون نوتفیکیشن‌هایی را جهت یادآوری به کاربران نشان می‌دهد.

یکی از روش‌های این اپلیکیشن اینگونه است که کلمه‌ای به همراه تلفظ و معنی انگلیسی به کاربر نشان داده می‌شود و پس از آن وی با عمل کشیدن به سمت پایین آن کلمه را در حافظه سیستم جای می‌دهد. در ادامه به روش‌های مختلف مانند چینش حروف و روش‌های دیگر سعی می‌کند کلمه را به کاربر یاد دهد.