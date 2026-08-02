مقام‌های روسیه روز یکشنبه ۱۱ مرداد اعلام کردند که یک بمب دست‌ساز در رستورانی در مرکز مسکو منفجر شده که در نتیجه آن دست‌کم سه نفر کشته و ۲۱ نفر زخمی شده‌اند.

کمیته ملی مبارزه با تروریسم روسیه اعلام کرد که این بمب حدود ساعت ۸ شب به وقت محلی در روز شنبه در رستورانی واقع در میدان کودرینسکایا، در نزدیکی مرکز پایتخت روسیه، منفجر شده است.

این کمیته گفت که کشته‌شدگان شامل زنی که مظنون است بمب را به رستوران آورده بود، یک مأمور امنیتی که مانع ورود او به داخل رستوران شد و یکی از مهمانان رستوران هستند.

برخی منابع از پنج کشته در این حادثه خبر داده‌اند، اما مقام‌های روسیه هنوز این آمار را تأیید نکرده‌اند.

کمیته ملی مبارزه با تروریسم در بیانیه‌ای که خبرگزاری‌های دولتی روسیه آن را منتشر کردند، اعلام کرد: «یک بمب دست‌ساز در یک رستوران منفجر شد.»

به گفته این کمیته، ۲۱ مجروح این حادثه دچار جراحاتی با شدت‌های مختلف شده‌اند. همچنین اعلام شد که اقدامات عملیاتی و تحقیقات برای روشن شدن جزئیات این انفجار در حال انجام است.

این انفجار در یک رستوران ایتالیایی رخ داد که در یکی از آسمان‌خراش‌های دوران استالین در مسکو قرار دارد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت این رستوران، این محل در زمان وقوع انفجار برای برگزاری یک مراسم خصوصی بسته شده بود.

کانال تلگرامی رسانه مستقل روسی‌زبان «آسترا» به نقل از مشاهده خودروهای نظامی در بیرون رستوران گزارش داد که این مراسم، جشن یکی از ژنرال‌های روسیه بوده است.

اولگ کاشین، روزنامه‌نگار روس، نیز احتمال داد که این مراسم به مناسبت یکی از رویدادهای مربوط به سرلشکر الکساندر چایکو، فرمانده نیروهای هوافضای روسیه، برگزار شده باشد.

با این حال، مقام‌های روسیه تاکنون دربارهٔ اینکه هدف اصلی این حمله چه کسی بوده است، اظهار نظری نکرده‌اند.

رسانه‌های دولتی روسیه گزارش دادند که بمب پس از آن منفجر شد که زن ناشناس هنگام تلاش برای ورود به رستوران متوقف شد.

تصاویر منتشرشده از سوی رسانه‌های روسی، حضور گسترده نیروهای مسلح پلیس، آمبولانس‌ها و خودروهای امدادی در محل حادثه را نشان می‌دهد. همچنین جاده‌های اطراف میدان کودرینسکایا به‌طور موقت بسته و منطقه به محاصره نیروهای امنیتی درآمد.

مقام‌های روسیه تاکنون هویت این زن یا دیگر قربانیان را اعلام نکرده‌اند. آنها همچنین هنوز مشخص نکرده‌اند چه کسی مسئول این بمب‌گذاری بوده یا انگیزه احتمالی آنچه بوده است.

جزئیات و شرایط وقوع این انفجار همچنان نامشخص است.

خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه کومرسانت گزارش داد که ممکن است این بمب با هدف کشتن یا زخمی کردن افرادی که در تراس تابستانی رستوران حضور داشتند کار گذاشته شده و از راه دور منفجر شده باشد.

این گزارش همچنین می‌افزاید که ممکن است زنی که این وسیله را حمل می‌کرد، از اینکه آن یک ماده منفجره بوده، اطلاعی نداشته است.