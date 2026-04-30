رئیس فدراسیون فوتبال ایران و همراهانش موفق به ورود به خاک کانادا نشدند

چند مقام فدراسیون فوتبال ایران از جمله مهدی تاج، رئیس فدراسیون، که برای شرکت در کنگره فیفا عازم کانادا شده بودند، در فرودگاه تورنتو با مشکل مواجه شدند و اجازهٔ ورود به این کشور نیافتند.
فدراسیون فوتبال ایران شامگاه چهارشنبه ۹ اردیبهشت اعلام کرد مهدی تاج و هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون و حامد مؤمنی معاون دبیرکل با اخذ ویزای رسمی جهت شرکت در کنگره فیفا راهی تورنتو شده بودند، اما «به دلیل رفتارهای مقامات اداره امور مهاجرت در فرودگاه و اهانت به یکی از ارگانهای نیروهای مسلح» با نخستین پرواز به ترکیه مراجعت کردند.
این هیئت قرار بود در کنگره فیفا در ونکوور شرکت کند. نمایندگان ۲۱۱ فدراسیون عضو فیفا پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک کانادا، ایالات متحده و مکزیک برگزار میشود، در این کنگره حضور دارند.
این کنگره معمولاً جنبهای اجرایی و هماهنگی دارد، اما امسال بهدلیل نزدیک بودن زمان برگزاری جام جهانی و حساسیتهای سیاسی، اهمیت بیشتری یافته است.
دولت کانادا بدون اشاره به جزئیات ماجرا اعلام کرده بهدلیل قوانین حریم خصوصی نمیتواند درباره موارد فردی اظهار نظر کند، اما تأکید کرده افراد مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازهٔ ورود به این کشور را ندارند.
کانادا از خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهطور رسمی در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار داده است.
به همین دلیل افسران فعلی و سابق و کسانی که سابقه همکاری رسمی با این نهاد نظامی را داشتهاند، از سوی دولت کانادا صلاحیت اخذ ویزا و ورود به خاک این کشور را ندارند.
گری آنانانداسنگاری، وزیر امنیت عمومی کانادا، نیز گفته است اعضای سپاه پاسداران جایی در این کشور ندارند و دولت کانادا سیاستی ثابت در این زمینه دارد.
از سابقهٔ عضویت مهدی تاج در سپاه جزئیات چندانی در دست نیست، اما بنا به گزارشهای قبلی برخی رسانههای ایران، او در نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ سابقه عضویت در سپاه پاسداران اصفهان را داشته است.
موضوع «فعالیتهای امنیتی و اطلاعاتی» مهدی تاج، از سالهای ابتدایی دهه ۸۰ خورشیدی و همزمان با انتشار روزنامهای به نام «جهان فوتبال» و قدرت گرفتن سپاهان اصفهان و نخستین قهرمانیاش در فوتبال ایران مطرح شد.
شهریور ۱۳۹۴ خورشیدی نیز علی کفاشیان، رئیس وقت فدراسیون فوتبال، در برنامهای در صداوسیما، وقتی مجری برنامه درباره «امنیتی» بودن تاج از او پرسید، گفت: «ایشان ارتباطاتی دارد. در سپاه هم همکاری میکرده است. ارتباطاتش از من خیلی بهتر است».
این رخداد در حالی روی میدهد که طی ماههای گذشته، حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با چالشهای مکرر ویزا، سفر و ملاحظات امنیتی همراه بوده است.
پیشتر رادیو فردا گزارش شده بود که ایران تنها تیم غایب در یکی از نشستهای برنامهریزی فیفا در آمریکا بوده و مهدی تاج نیز از عدم صدور ویزا برای یکی از اعضای هیئت ایرانی برای حضور در مراسم قرعهکشی جام جهانی خبر داده بود.
پس از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند ۱۴۰۳ تردیدهایی درباره امکان حضور تیم ملی ایران، بهویژه در خاک آمریکا، شکل گرفته است. با این حال، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، با این تأکید کرده است که ایران «قطعاً» در جام جهانی شرکت خواهد کرد.
این در حالی است که مقامهای ایرانی خواستار انتقال محل بازیهای خود از آمریکا به کشور دیگری مانند مکزیک شده بودند، اما فیفا با هرگونه تغییر مخالفت کرده و بر اجرای برنامه از پیش تعیینشده تأکید دارد.
در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفته است واشینگتن با حضور بازیکنان ایران در جام جهانی مخالفتی ندارد، اما افرادی با ارتباط با سپاه پاسداران اجازهٔ همراهی آنان را نخواهند داشت.
این موضع، نگرانیهایی نیز دربارهٔ امکان سفر آزاد همراهان تیم و برخی مقامهای ورزشی ایران ایجاد کرده است.
با وجود تأکید فیفا بر برگزاری مسابقات طبق برنامه، ادامهٔ مشکلات مربوط به ویزا و سفر، از جمله بازگرداندن مقامهای ایرانی در کانادا و موارد مشابه در ایالات متحده، تردیدهایی درباره نحوهٔ حضور عملی بازیکنان، مقامها و حتی هواداران ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ ایجاد کرده است.