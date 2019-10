در بسیاری از جوامع به‌طور سنتی برای هویت جنسی انسان‌ها یک تقسیم دوبخشی یعنی زن یا مرد مشروعیت داشته و تقسیم‌بندی‌های دیگر شکل تابو به خود گرفته است.

زمانی که سه سال پیش «اِیژیا کیت دیلان»، هنرپیشه آمریکایی، نقش «تیلر میسون» را در سریال «میلیاردها» بازی کرد این نخستین باری بود که فردی در یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی نقش یک «غیر دوبخشی» را ایفا کرد. «غیر دوبخشی» (Non-binary) یکی از ده‌ها اصطلاحی است که به مرور برای توصیف انواع هویت‌ها و گرایش‌های جنسی افراد ساخته شده‌است.

این هنرپیشه که از نظر بیولوژیکی دختر به دنیا آمده اما در زندگی روزانه خود نیز «غیر دوبخشی» است در رسانه‌ها توضیح می‌دهد که این اصطلاح به افرادی اشاره دارد که جنسیت آنها در مقوله رایج زن و مرد قابل تعریف نیست و نه زن به‌شمار می‌آیند و نه مرد. او که خود را نه زن و نه مرد به حساب می‌آورد، هم در زندگی شخصی خود و هم در نقشش در سریال یادشده ترجیح می‌دهد که برای اشاره به او نه از He یا She بلکه از They (ایشان) استفاده شود، و همه اطرافیان او نیز به این خواسته او احترام می‌گذارند.

اما این نمونه به هیچ وجه مورد تازه‌ای نیست، بلکه پیشینه تاریخی دارد و ازجمله در جوامع مختلفی در آسیا، آفریقا و اقیانوسیه، در میان بومیان آمریکا به آن برمی‌خوریم.

در بخش‌هایی از شبه جزیره عربستان، به‌ویژه در منطقه صُحار عمان از دیرباز در کنار مرد و زن جنس سومی به نام خَنیث نیز در میان مردم به‌رسمیت شناخته شده‌است. خنیث‌ها به صورت مرد به دنیا آمده‌اند اما حالتی بین مردانگی و زنانگی دارند. زنان صُحار عمان در تعامل با خنیث‌ها از خود رو نمی‌گیرند و در حالی که مردان اجازه ورود به اندرونی خانه‌های دیگر را ندارند به خنیث‌ها چنین اجازه‌ای داده می‌شود. یک خنیث ممکن است در مرحله‌ای از زندگی خود تصمیم بگیرد که هویت جنسی خود را تغییر داده و به عنوان مرد شناخته شوند و خانواده نیز تشکیل دهد. در چنین حالتی رابطه اجتماعی او با زنان «نامحرم» تغییر کرده و زنان از آن پس از او رو می‌گیرند.