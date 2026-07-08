فرح پهلوی از دستور مصر برای محدودیت در مراسم سالمرگ محمدرضاشاه در قاهره خبر داد

در پی انتشار اخباری غیررسمی از «لغو» مراسم سالگرد درگذشت آخرین شاه ایران در مصر، شهبانو فرح پهلوی تأیید کرد که مراسمِ امسال در مردادماه آینده محدود به خانوادهٔ پهلوی خواهد بود.

محمدرضا شاه پهلوی در روز ۵ مرداد ۱۳۵۹ در مصر درگذشت و پیکر او در مسجد رفاعی که یکی از مهم‌ترین مساجد شهر قاهره است به خاک سپرده شد. او به‌دلیل رابطهٔ نزدیکی که با انور سادات، رئیس‌جمهور وقت مصر، داشت، واپسین روزهای حیات خود را در این کشور سپری کرد.

از آن سال تاکنون مراسم سالگرد آخرین شاه ایران همواره با حضور شهبانو فرح و خانوادهٔ پهلوی در کنار حامیان و دوستداران شاه برگزار شده است.

حال فرح پهلوی، آخرین ملکه ایران،‌ در پیامی که روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه در شبکه ایکس هم منتشر شد، تأیید کرد که در مراسم سال جاری که طبق سنت هر ساله قرار است در مردادماه برگزار شود، هیچ‌کس جز خاندان پهلوی اجازهٔ حضور نخواهد داشت.

در پیام شهبانو فرح پهلوی آمده است: «امسال دولت مصر، به‌دلیل مسائل امنیتی و همین طور اوضاع آشفته و درهم منطقه‌ای، صلاح در آن دیده که این مراسم در سطح دیداری محدود و تنها برای خاندان پهلوی انجام پذیرد».

او در ادامهٔ این پیام نوشته است:‌ «امسال، و در غیاب شما، من نه تنها از طرف خودم، بلکه به نمایندگی از سوی همه شما، به روان پاک شاهنشاه آریامهر درود خواهم فرستاد».

در این پیام همچنین تأکید شده است که «رعایت کامل چنین تصمیمی برای من، همه فامیل پهلوی، و همچنین همه ایرانیان راستین و میهن‌پرست به‌طور کامل لازم است».

شاهزاده رضا پهلوی، پسر ارشد شاه و آخرین ولیعهد ایران، هنوز به این خبر واکنشی نداشته است.

در اخبار غیررسمی که روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، آمده بود که «از سوی مقام‌های مصری به وزارت خارجه این کشور ابلاغ شده اجازهٔ ورود چهرهٔ سرشناس مخالف حکومت ایران به قاهره داده نشود».

مقامات و منابع رسمی هنوز این خبر را تأیید یا رد نکرده‌اند.

در پیام شهبانو فرح پهلوی «اوضاع آشفته و درهم منطقه‌ای» دلیل لغو مراسم امسال از سوی دولت مصر عنوان شده، اما خاورمیانه تقریباً همواره با اوضاع و شرایط این‌چنینی دست به گریبان است و در دوران حکومت حسنی مبارک در مصر هرگز این اتفاق نیفتاد.

حکومت عبدالفتاح السیسی در مصر در ماه‌های گذشته و همزمان با جنگ در ایران تلاش کرده است نقش میانجی را میان ایران و آمریکا بازی کند،‌ گرچه نقش این حکومت در مقایسه با پاکستان و قطر محدودتر و ثانویه بوده است.

در روزهای منتهی به آغاز جنگ که در روز ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ با حمله به بیت علی خامنه‌ای و مرگ او آغاز شد، در خبرها آمده بود که مصر نیز در کنار ترکیه و عربستان سعودی با حمله به خاک ایران توسط ایالات متحده مخالف است.

کارشناسان در همان زمان دلیل این موضع‌گیری را «نگرانی» حکومت السیسی در مصر از «اثر منفی این جنگ بر ثبات اقتصادی مصر و همین طور برهم خوردن توازن قوا در منطقه» عنوان کردند.

پس از شروع جنگ نیز، هم رئیس‌جمهور و هم وزیر خارجه مصر با همتایان خود در ایران و در آمریکا تماس داشتند و تلاش کردند تا جنگ را با راه‌حل دیپلماتیک به پایان برسانند.

یک ماه پس از آغاز جنگ، روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داد که سازمان اطلاعات مصر در پشت صحنه توانسته است با سپاه پاسداران کانالی ارتباطی ایجاد کند. در پی باز شدن این کانال و کشته شدن علی لاریجانی در حمله اسرائیل بود که مصر پیشنهاد آتش‌بسی پنج روزه را مطرح کرد.