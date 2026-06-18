پایان دور اول مرحلۀ گروهی جام جهانی: غرش «سه شیر» و کریس رونالدویی که بود، اما نبود

آخرین روز دور اول مرحلۀ گروهی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، شاهد برگزاری یکی از زیباترین و پرهیجانترین دیدارها بود؛ رویارویی حساس انگلیس و کرواسی از گروه دوازدهم.
انگلیس با تیمی پرستاره، بخصوص در خطوط حمله و میانی وارد این دوره از مسابقات شده و در سوی دیگر، کرواسی، تیم سوم دورۀ قبلی مسابقات با چهرههایی آشنا، با تجربه و البته در مواردی پا به سن گذاشته همچون لوکا مودریچ، ایوان پریشیچ، دومینیک لیواکوویچ و آندری کراماریچ رقابتها را شروع کرد.
دو تیم بهرغم حساسیت مسابقه، از همان نخستین دقیقه، یک بازی سرعتی و تهاجمی را در دستور کار داشتند و هر بار که توپ را در اختیار میگرفتند، حملهای جدی را روی دروازۀ حریف تدارک میدیدند؛ شیوهای که باعث شد تماشاگران در همان نیمۀ اول شاهد چهار گل زیبا باشند: انگلیس دو بار در دقایق ۱۲ (پنالتی) و ۴۲ با گلهای هری کین، کاپیتان و مهاجم فوق آمادۀ اینروزهای خود پیش افتاد؛ اما کرواتها در دقایق ۳۶ و ۵+۴۵ بازی را بهتساوی کشیدند تا دو تیم ۲-۲ مساوی به رختکن بروند.
«سهشیر» در نیمۀ دوم هم شروعی توفانی داشت و جود بلینگام تنها دو دقیقه پس از آغاز نیمه دوم با فراری تماشایی دروازۀ کرواسی را فرو ریخت.
با وجود تلاش کرواتها برای جبران این گل، این بازیکنان انگلیس بودند که پیاپی حملات سهمگینی را روی دروازۀ حریف تدارک میدیدند و در دستکم چهار صحنه، لیواکوویچ، با واکنشهایی دیدنی دروازۀ خود را نجات داد.
با این حال مارکوس رشفورد که در دقیقۀ ۷۲ وارد زمین شده بود، سیزده دقیقۀ بعد در حرکتی تکنیکی و تماشایی چهارمین گل انگلیس را به ثمر رساند تا این مسابقۀ جذاب و دیدنی در نهایت با نتیجۀ ۴ بر ۲ به سود «سهشیر» به پایان برسد.
هری کین با دو گلی که در این مسابقه زد، تعداد گلهای ملی خود را به ۸۱ رساند. او با این دو گل، شمار گلهای خود در جامهای جهانی را هم به ۱۰ رساند و در کنار گری لینهکر قرار گرفت. اگر اتفاق غیرمنتظرهای رخ ندهد، بیتردید شمار گلهای این بازیکن ۳۲ ساله در این جام، بیشتر هم خواهد شد.
در دیگر مسابقۀ این گروه، تیمهای غنا و پاناما مقابل هم قرار گرفتند؛ دیداری نهچندان جذاب که تا دقیقه ۵+۹۰ بدون گل ادامه داشت، اما سرانجام غنا توانست گل برتری را بهثمر رسانده و فعلاً در پلۀ دوم گروه بایستد. غنا پنج روز دیگر در بازی دوم خود به مصاف انگلیسیهای آماده خواهد رفت. کرواسی هم برای امیدوار ماندن، چارهای جز قربانیکردن پاناما نخواهد داشت.
کریس رونالدویی که نشانی از CR7 نداشت
اما ساعاتی پیش از این دو دیدار، پرتغال با کریستیانو رونالدو و برونو فرناندز و دیگر ستارگانش در مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو قرار گرفت که تنها دومین حضورش در جام جهانی را تجربه میکند.
پرتغال در ششمین دقیقۀ مسابقه با ضربۀ سر «نِوِس» دروازۀ حریف را فرو ریخت تا به علاقمندانش نوید شبی رویایی را بدهد. بر خلاف انتظار اما، رونالدوی ۴۱ ساله که همچون لیونل مسی به ششمین جام جهانی خود رسیده، اصلاً به چشم نیامد و نه گلی زد، نه حرکت موثری نشان داد و نه در نقش کاپیتان توانست تیمش را به سوی موفقیت رهبری کند.
وقتی «یوانِه ویسا» در آخرین ثانیههای نیمۀ اول، نخستین گل تاریخ کنگو در جام جهانی را به ثمر رساند و دو تیم را با نتیجۀ مساوی به رختکن فرستاد، شرایط پرتغالیها بغرنجتر هم شد. با وجود این، تماشاگرانی که امیدوار بودند این گل به مثابه تلنگری، رونالدو و یارانش را به خود آورد، در نیمۀ دوم هم چیزی از ستارگان گرانقیمت پرتغال ندیدند و در نهایت مسابقهای بیرمق و کسلکننده با نتیجۀ دور از انتظار ۱-۱ به پایان رسید.
آخرین آسیایی در آخرین دیدار دور اول
و سرانجام در آخرین مسابقۀ دور اول مرحله گروهی، ازبکستان، نهمین و آخرین تیم آسیایی حاضر در رقابتها در مکزیکوسیتی مقابل کلمبیا به میدان رفت. دیداری کموبیش پایاپای که در آن، کفۀ ترازو، تنها اندکی بهسمت هموطنان شکیرا و گابریل گارسیا مارکز میچربید.
گل اول این دیدار را مونیوز در دقیقه ۴۰ به زیبایی وارد دروازۀ ازبکستان کرد. ازبکها با دوندگی و سماجت زیاد، در شصتمین دقیقه با ضربۀ سر فیضاللهف کار را بهتساوی کشاندند؛ اما شادیشان تنها پنج دقیقۀ دوام داشت: در دقیقۀ ۶۵ شوت سرکش دیاز پس از مهار ناقص دروازهبان، آرامآرام بهدرون دروازه غلطید و نتیجه را ۲ بر یک به سود کلمبیاییها کرد؛ نتیجهای که در آخرین ثانیههای مسابقه با ضربۀ سر تماشایی کامپاس، بهتر هم شد و یک پیروزی ارزشمند ۳ بر یک برای کلمبیا رقم خورد؛ آنهم در شبی که ازبکستان مستحق شکستی با دو گل اختلاف نبود.
با احتساب گل سوم کلمبیا، در ۲۴ مسابقۀ دور اول مرحلۀ گروهی، ۷۵ گل به ثمر رسید؛ یعنی به طور متوسط بیش از ۳ گل در هر مسابقه. تنها بازی بدون گل دور اول، دیدار اسپانیا و «کابو وِردِه» بود؛ مسابقهای که نتیجهای ناباورانه را برای ماتادورها بهدنبال داشت. به این ترتیب، هر دو قدرت شبهجزیرۀ ایبِریا، یعنی اسپانیا و پرتغال، که قرار است به همراه مراکش میزبان دورۀ بعدی جام جهانی هم باشند، شروعی نهچندان امیدوارکننده داشتند؛ بر خلاف مراکشیها که توانستند برزیل همیشهمدعی را یک بر یک متوقف کنند.
دور دوم این مرحله از ساعت ۱۹:۳۰ امشب به وقت ایران، با دیدار جمهوری چک و آفریقای جنوبی آغاز میشود؛ دو تیمی که بازیهای نخست خود را واگذار کردهاند و حالا برای حفظ امید به صعود، باید از سد حریف بگذرند.