اردوغان: حملات اسرائیل به سوریه و لبنان برای ترکیه نیز تهدید است

رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز چهارشنبه ۲۰ خرداد گفت حملات اسرائیل به سوریه و لبنان به مرحلهای رسیده که ترکیه را نیز تهدید میکند و افزود «تجاوزگری» اسرائیل تهدیدی برای کل جهان است و باید متوقف شود.
ترکیه، عضو ناتو، از سرسختترین منتقدان حملات اسرائیل به ایران، غزه و لبنان بوده و میگوید اسرائیل بزرگترین مانع صلح منطقهای است. این کشور همه روابط تجاری با اسرائیل را متوقف کرده و خواستار اتخاذ تدابیری علیه آن در دادگاههای بینالمللی شده است.
اردوغان در پارلمان و در جمع نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه گفت: «حملات (بنیامین) نتانیاهو و شبکهٔ قتل او به لبنان و سوریه، موضوع را به نقطهای رسانده که ترکیه را نیز تهدید میکند».
او افزود امنیت آنکارا با امنیت این دو کشور گره خورده است.
رئیسجمهور ترکیه همچنین گفت اسرائیل در حال «تلاشی پنهان» برای بیثبات کردن کشورهای آفریقایی و منطقه مدیترانه، از طریق دامن زدن به «آتش تفرقه» در جزیره قبرس است که از نظر قومی دچار شکاف است.
اردوغان افزود: «این موجودیتهای کوچک که جاهطلبیهایشان بسیار فراتر از اندازهشان است، سوار قایق شیطنت اسرائیل شدهاند، نقش پیمانکاران صهیونیستی را پذیرفتهاند و در شرق مدیترانه در پی رؤیاهای واهی هستند».
او توضیح بیشتری در این زمینه نداد.
اردوغان تأکید کرد: «هیچکس نباید بهدنبال ماجراجویی باشد... میخواهم همه بدانند اگر حقوق ترکیه و ترکهای قبرس در شرق مدیترانه نقض شود، پاسخ ما بسیار روشن و بسیار قاطع خواهد بود».
ترکیه بارها اسرائیل را به «تحریکآفرینی» متهم کرده که به آغاز جنگ آمریکا و ایران انجامیده است.
رئیسجمهور ترکیه روز چهارشنبه از قدرتهای جهانی خواست موضعی روشنتر علیه اسرائیل اتخاذ کنند و گفت این کشور بهدلیل «سکوت جامعه بینالمللی» جسورتر شده است.
او گفت: «بازگرداندن اسرائیل به چارچوب حاکمیت قانون، به وظیفهای مشترک نه فقط برای برخی کشورها، بلکه برای تمام بشریت تبدیل شده است».