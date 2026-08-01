ایتالیا در پی ورود گسترده مهاجران به سِبته، اجرای شنگن با اسپانیا را تعلیق کرد

ایتالیا روز جمعه نهم مرداد اعلام کرد در پی ورود گسترده مهاجران به منطقه سِبته، منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا و هممرز با مراکش، اجرای توافق شنگن با اسپانیا را به حالت تعلیق درآورده است.
مقامهای ایتالیایی گفتند این تعلیق از روز شنبه اجرا میشود و یک ماه ادامه خواهد داشت.
چند کشور اروپایی پیشنهاد کردند عضویت اسپانیا در منطقه آزاد تردد شنگن تعلیق شود، هرچند وزیر خارجه اسپانیا گفت تمامیت این منطقه «تضمینشده» است.
جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، این تعلیق یکماهه را «اقدامی فوقالعاده» توصیف کرد که هدف از آن «حفاظت از امنیت ملی و جلوگیری از پیامدهای احتمالی برای کشور ما» است.
وزارت کشور ایتالیا به خبرگزاری فرانسه تأیید کرد که مبادی ورودی دریایی و هوایی این کشور به روی اسپانیا بسته شده است، اما هشدار داد که این تصمیم بر سفر شهروندان اسپانیایی و اروپایی به ایتالیا تأثیری نخواهد گذاشت.
سخنگوی این وزارتخانه همچنین گفت پس از گفتوگو با فرانسه، دو کشور کنترلهای موجود در مرزهای زمینی را تقویت خواهند کرد.
فرانسه و ایتالیا روز شنبه پس از آنکه حدود ۶۰ هزار نفر وارد این منطقه خودمختار از اسپانیا در شمال آفریقا شدند، کنترلهای مرزی را تشدید کردند؛ رویدادی که یکی از بزرگترین بحرانهای مهاجرتی اتحادیه اروپا در سالهای اخیر را رقم زد.
خوان خسوس ویواس، رئیس منطقهای سبته، به خبرنگاران گفت مهاجران از مراکش وارد این منطقه شدهاند، اما مقامها تا عصر جمعه اعلام کردند بیش از ۴۸ هزار نفر از آنها بازگشتهاند.
بسیاری از مهاجران برای ورود به سبته با شنا از کنار یک مانع مرزی کوچک که در دریای مدیترانه امتداد یافته است عبور کردند. دستکم ۳۴ نفر در این تلاش جان باختند.
این ورود ناگهانی به یک بحران بینالمللی منجر شد. فرانسه کنترلها در مرز خود با اسپانیا را تشدید کرد و اعلام کرد تا روز شنبه شمار مأموران پلیس و ژاندارمهای مستقر در این منطقه را پنج برابر کرده و به ۳۳۴ نفر خواهد رساند.
ملونی روز پنجشنبه خواستار تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه شنگن شده بود و تصاویر ورود هزاران مهاجر به سبته را «تکاندهنده» توصیف کرده بود.
دولت ائتلافی ایتالیا در سالهای اخیر تلاش کرده است مانع ورود دهها هزار مهاجری شود که هر سال با قایقهای کوچک به سواحل این کشور میرسند.
این اقدامات شامل توافق دولت با کشورهای شمال آفریقا برای محدود کردن حرکت مهاجران و نیز اعمال محدودیت بر قایقهای امدادی سازمانهای خیریه است که برای نجات مهاجران در بخش مرکزی دریای مدیترانه فعالیت میکنند.
آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، روز جمعه گفت تعلیق شنگن، یعنی منطقهای بدون کنترل مرزی که در آن بازرسی از مسافران لغو شده است، «در معاهدات پیشبینی شده و امروز اجتنابناپذیر شده است».
او بحران مهاجرتی سبته را «مسئولیتی مشترک» در اتحادیه اروپا خواند و گفت کشورهای عضو باید «برای جلوگیری از ورود کنترلنشده مهاجران به قلمرو اتحادیه اروپا با یکدیگر همکاری کنند».
ملونی نیز گفت ایتالیا از هر ابتکار اروپایی برای کمک به اسپانیا بهمنظور «بازگرداندن کنترل کامل بر مرزهای خارجی اتحادیه» حمایت خواهد کرد.