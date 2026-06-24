قانونی که قرار است از سال ۲۰۲۷ به اجرا در آید شرکتهای سازنده تلفنهای همراه و تبلتها را ملزم میکند که محصولات خود را بر اساس مقررات جدید اتحادیه اروپا طراحی و تولید کنند.
بر اساس این قانون، تلفنها باید طوری طراحی شوند که کاربران بتوانند بهراحتی باتری آن را تعویض کنند.
مرحله اول قوانین و مقررات مربوط به تغییر در طراحی و تولید تلفنهای همراه در سال ۲۰۲۵ آغاز شد.
در این مرحله، سازندگان تلفنهای همراه ملزم شدند طول عمر باتری تلفنهایی را که در اتحادیه اروپا بهفروش میرسند افزایش دهند تا این باتریها بتوانند دستکم ۸۰ درصد از انرژی خود را پس از ۸۰۰ بار شارژ کردن حفظ کنند.
سازندگان تلفنهای همراه همچنین باید دسترسی به قطعات یدکی برای تعمیر تلفنها را تا ده سال برای کاربران و مراکز تعمیر مستقل تضمین کنند.
اما بر اساس قانونی که از سال ۲۰۲۷ به اجرا گذاشته خواهد شد، سازندگان تلفنهای همراه و تبلت باید این دستگاهها را طوری طراحی کنند که یک کاربر عادی بتواند با استفاده از کمترین ابزار، باتری تلفن و یا تبلت خود را تعویض کند.
با این کار هم طول عمر تلفن و تبلت بیشتر میشود و هم پسماندهای الکتریکی آلودهکنندهٔ محیط زیست کمتر خواهد شد.
همه تلفنها و تبلتهایی که هم اکنون از طرف شرکتهای بزرگی مانند اپل یا سامسونگ تولید میشوند طوری طراحی و تولید شدهاند که تعویض باتری یا دیگر قطعات آن باید از طرف شعبههای این شرکتها یا مراکز تعمیر معتبر با هزینههای بالا انجام شود.
این شرکتها میگویند هدف از این نوع طراحی، جا دادن قطعات بسیار کوچک الکترونیکی و تراشهها در تلفنها، کاستن از وزن و حجم آن و نیز جلوگیری از نفوذ آب به داخل تلفن است.
اما مشکل اینجاست که بیشتر کاربران پس از چند سال که باتری تلفن آنها ضعیف میشود و باید آن را هر روز و هر چند ساعت یکبار شارژ کنند بعد از مدتی تصمیم میگیرند تلفن جدیدی بخرند و از دردسر شارژ هر روزه و احتمال خاموش شدن تلفنشان خلاص شوند.
این رفتار اکثر کاربران به نفع شرکتهای سازنده تلفن و سایر دستگاههای ارتباطی الکترونیکی است و آنها میتوانند هرچند ماه یکبار با عرضه مدلهای جدید سود خود را افزایش دهند.
اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین بازارهای اینگونه شرکتهاست و به نوشته رسانههای تخصصی فناوری، مقررات جدید اتحادیه اروپا و یا مقرارتی شبیه آن بهتدریج به سایر مناطق دنیا هم کشیده خواهد شد.
سال گذشته شرکتهای اپل، سامسونگ و شرکتهای دیگر بیش از ۱۳۴ میلیون تلفن همراه هوشمند در اروپا به فروش رساندند و در سه ماهه اول سال جاری هم فروش آنها به ۳۳ میلیون دستگاه رسیده است.