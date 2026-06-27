کوروش بازیار: تفاوت بازی بیرانوند با بازی قبلی مثل شب و روز بود

با پایان مسابقات مرحلۀ گروهی گروه‌های هفتم تا نهم، وضعیت بیش از نیمی از مسابقات اولین مرحلۀ دور حذفی جام جهانی فوتبال روشن شد. در شب پایانی گروه هفتم مسابقات، شهر سیاتل در آمریکا، میزبان رقابت تیم ملی ایران با مصر بود و در دیگر دیدار این گروه هم، بلژیک و نیوزیلند به مصاف هم رفتند. رادیو فردا درباره این بازی، دیدگاه کوروش بازیار، مربی و کارشناس فوتبال در آلمان را جویا شده است.