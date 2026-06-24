پایان دور دوم مرحلۀ گروهی جام جهانی با گلزنی کریستیانو رونالدو و توقف انگلیس

با برگزاری دیدار تیم‌های کلمبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو در بامداد چهارشنبه سوم تیرماه، دور دوم مرحلۀ گروهی جام جهانی فوتبال به پایان رسید.

این مسابقه که از نخستین دقیقه با حملات بی‌امان کلمبیا آغاز شده بود، تا دقیقه ۷۶ گلی در بر نداشت، اما سرانجام دنیل مونیوز، مدافع کلمبیا با ثبت دومین گل خود در مسابقات، قفل دروازۀ کنگو را باز کرد.

کلمبیا در ادامه دو بار دیگر دروازۀ کنگو را گشود، اما هر دو گل به‌دلیل آفساید، مردود اعلام شد و در نهایت این مسابقه با نتیجۀ یک بر صفر به پایان رسید تا خیال شکیرا و هموطنانش، از حضور در جمع ۳۲ تیم مرحلۀ حذفی راحت شود.

ساعاتی پیش از این دیدار تیم‌های پرتغال و ازبکستان از همین گروه در مقابل هم قرار گرفته بودند؛ دیداری یک طرفه که در آن کریستیانو رونالدو و یارانش خیلی زود و در حالی‌که تنها ۶ دقیقه از آغاز بازی می‌گذشت، گلزنی را آغاز کردند؛ روندی که تا آخرین دقایق مسابقه ادامه داشت و در نهایت در شبی که پای رونالدو، دو بار به گلزنی گشوده شد، ۵ بر صفر حریف آسیایی را که نخستین حضور خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، در هم کوبیدند.

به این ترتیب، پرتغالی‌ها که در بازی نخست خود در مقابل کنگو ناباورانه با تساوی یک بر یک متوقف شده بودند، ۴ امتیازی شدند تا تکلیف صدرنشینی گروه به بازی سوم مقابل کلمبیای ۶ امتیازی گره بخورد.

کریستیانو رونالدو که در بازی نخست نتوانسته بود دروازه کنگو را باز کند، با زدن دو گل به ازبکستان و ایجاد چندین موقعیت جدی دیگر، تا حدی از نگرانی طرفدارانش کاست؛ هرچند که در جدول گلزنان جام، فعلاً با سه گل اختلاف از مهمترین رقیبش لیونل مسی جا مانده است.

اعجوبۀ آرژانتینی که امروز ۳۹ ساله شد، در این جام شروعی رویایی داشته و پس از به ثمر رساندن سه گل در مقابل الجزایر، چیزی نمانده بود در مقابل اتریش به دومین «هت‌تریک» خود در این دوره هم دست یابد؛ اما در شبی که در دقایق آغازین مسابقه یک پنالتی را از دست داد، با زدن دو گل، آمار گل‌های خود در دوره‌های مختلف جام جهانی را به ۱۸ رساند و با دو گل اختلاف بالاتر از میروسلاو کلوزۀ آلمانی، به تنهایی در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ جام جهانی قرار گرفت.

نکتۀ جذاب و در عین حال نگران‌کننده در مورد تیم مدافع عنوان قهرمانی این‌که تمام ۵ گل آرژانتین در دو بازی اول را لیونل مسی به‌ثمر رسانده و اگر این بازیکن به هر دلیلی در دیداری دیگر حضور نداشته باشد، مشخص نیست سایر مهاجمان این تیم تا چه حد بتوانند غیبت او را جبران کنند.

اما گروه دوازدهم مسابقات در دور دوم شاهد دو دیدار کم‌گل بود. انگلیس که در نخستین بازی خود مقابل کرواسی، چهار بار دروازۀ رقیب پرآوازه را گشوده بود، این‌بار در مقابل غنا هر چه زد، به در بسته خورد. «سه‌شیر» گرچه در این دیدار هم کاملاً بر روند بازی مسلط بود و حملات زیادی را هم ترتیب داد، اما ضربات کاپیتان هری کِین، که در شب اول دو گل زده بود، این‌بار از دقت، قدرت و ظرافت کافی برخوردار نبودند و بلینگام، رشفورد و رایس هم نتوانستند طلسم دروازۀ شاگردان کارلوس کیروش را بشکنند و در نهایت این بازی، بدون گل به پایان رسید تا دو تیم در امتیاز ۴ برابر باشند.

در دیگر دیدار این گروه هم کرواسی و پاناما به مصاف هم رفتند و کروات‌ها در شبی که لوکا مودریچ، کاپیتان ۴۰ سالۀ این تیم، دویستمین بازی ملی خود را جشن گرفت، با تک‌گل «آنتِه بودیمیر» که در نیمۀ دوم به بازی آمده بود، حریف را شکست داده و سه امتیازی شدند. با این نتایج، تعداد و ترکیب تیم‌های صعودکننده از این گروه به بازی‌های شب آخر گره خورده است.

در ۲۴ مسابقۀ دور دوم مرحلۀ گروهی جام جهانی ۶۶ گل به ثمر رسید تا مجموع گل‌های این مسابقات تا اینجا به ۱۴۱ برسد؛ آماری معادل ۲.۹۴ گل در هر مسابقه.