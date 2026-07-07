وقوع چند انفجار در پایتخت سوریه همزمان با حضور امانوئل مکرون

همزمان با دیدار امانوئل مکرون از دمشق، پایتخت سوریه، انفجارهایی در این شهر در نزدیکی هتل محل اقامت رئیس جمهور فرانسه رخ داد. کاخ الیزه اعلام کرد که مکرون در امنیت کامل است.

تصاویر و گزارش‌های اولیه در روز سه‌شنبه، ۱۶ تیرماه، بلند شدن دود از منطقه‌ای در مرکز دمشق را نشان می‌‌داد و پس از آن آمبولانس‌ها به سمت محل انفجار رفتند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌ها از شنیدن دست‌کم دو صدای انفجار خبر دادند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی نوشته است که دو بمب در نزدیکی هتل فور سیزنز منفجر شده است.

هنوز از تعداد کشته‌های احتمالی این حادثه خبری منتشر نشده، اما دولت سوریه می‌گوید که انفجارها ۱۸ مجروح داشته است، از جمله چهار نیروی پلیس.

در پی انتشار خبر وقوع انفجار، کاخ الیزه، مقر دولت فرانسه، اعلام کرد که امانوئل مکرون در زمان انفجار در هتل حضور نداشت و در مسیر رفتن به کاخ ریاست جمهوری سوریه برای دیدار با احمد الشرع بود.

به گفته ریاست جمهوری فرانسه، مکرون صدایی از این انفجارها هم نشنید.

تلویزیون سوریه همزمان تصاویری از دیدار امانوئل مکرون و احمد الشرع و هیئت‌های همراه آنها با یکدیگر در کاخ ریاست جمهوری سوریه نمایش داد.

امانوئل مکرون روز دوشنبه در راه شرکت در اجلاس ناتو در ترکیه، در سوریه توقف کرد. او نخستین رهبر یک کشور مهم غربی محسوب می‌شود که از زمان سرنگون شدن حکومت بشار اسد در سوریه و قدرت گرفتن احمد الشرع از این کشور دیدن می‌کند.

مکرون از مسجد امیه در دمشق هم بازدید کرد:

مکرون پیش از وقوع انفجارها در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که برای ابراز «تعهد فرانسه» به مردم سوریه به این کشور رفته و ابراز امیدواری کرده بود که «فصل جدیدی از ثبات و صلح» را آغاز کنند.

احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه هم در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی فرانسه از آنچه «نقش سازنده فرانسه در دوران گذار» خواند تقدیر کرده بود.

او گفت که فرانسه همچنین «به سوریه در لغو تحریم‌های اعمال شده علیه آن کمک کرده» و افزود که این کشور «نقش سازنده‌ای» داشته است.

شرع پیشتر در پاریس با مکرون دیدار کرده بود.

رئیس جمهور سوریه گفت که اولویتش بازسازی این کشور پس از تقریباً ۱۴ سال جنگ داخلی است که بیش از نیم میلیون نفر را کشته و زیرساخت‌های این کشور را ویران کرده است.

به گفته او، بخش‌های زیادی وجود دارد که سوریه باید برای بازسازی آنها با شرکت‌های پیشرفته متعدد همکاری کند. او افزود: «برای مثال، در بخش هوانوردی، سوریه در حال انعقاد قرارداد بزرگی برای هشت هواپیمای ایرباس است که در آینده نزدیک به دست این کشور خواهد رسید.»

او گفت که کشورش همچنین به دنبال شرکایی در حوزه‌های گردشگری، صنعت، کشاورزی و بانکداری است.

بانک جهانی تخمین زده است که بازسازی سوریه ۲۱۶ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.