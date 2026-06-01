وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که در جریان ناآرامی‌هایی که پس از قهرمانی باشگاه پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان اروپا برای دومین سال پیاپی رخ داد، نزدیک به ۹۰۰ نفر بازداشت شدند.

لوران نونز دوشنبه یازدهم خرداد، به رادیو «فرانس اینتر» گفت: «بیش از ۸۹۰ بازداشت داشته‌ایم. در مجموع، این رقم ۴۵ درصد بیشتر از سال گذشته است.»

او همچنین افزود که نزدیک به ۱۸۰ نیروی پلیس و مأمور امنیتی در جریان این ناآرامی‌ها زخمی شده‌اند.

پس از پیروزی تیم پاری‌سن‌ژرمن مقابل آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا که بعدازظهر شنبه، نهم خرداد، برگزار شد، جشن‌های پیروزی در برخی مناطق این کشور به ناآرامی و خشونت کشیده شد.

وزیر کشور فرانسه، روز یکشنبه با ارائه آمار به‌روزشده اعلام کرده بود که حدود ۴۸۰ نفر از بازداشت‌شدگان در منطقه کلان‌شهری پاریس بوده‌اند.

مقام‌ها اعلام کردند که میزان ناآرامی‌ها نسبت به سال گذشته، که پاری‌سن‌ژرمن برای نخستین بار قهرمان لیگ قهرمانان شد، حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است. در جریان آشوب‌های سال ۲۰۲۵، دو نفر کشته، نزدیک به ۲۰۰ نفر زخمی و ۵۵۹ نفر بازداشت شده بودند.

همچنین حدود ۷۰۰ مورد آتش‌سوزی ثبت شده بود که در بسیاری از موارد خودروها به آتش کشیده شده بودند.

نونز پیش‌تر در یک نشست خبری گفته بود: «تجمع‌های جشن همراه با مجموعه‌ای از شورش‌ها بود؛ چیزی که مطابق پیش‌بینی ما بود.» او افزود: «این آشوب‌ها کاملاً غیرقابل‌قبول هستند.»

پس از این بازی، گزارش‌هایی از وقوع درگیری و ناآرامی در حدود ۱۵ شهر فرانسه منتشر شد.

بر اساس این گزارش‌ها، در پاریس، با تجمع هزاران نفر بعد از انجام مسابقه، وضعیت به‌ویژه در اطراف بلوار شانزه‌لیزه متشنج بود؛ افراد نقاب‌دار با نیروهای امنیتی درگیر شدند، به آنها اشیایی پرتاب کردند و پلیس نیز در واکنش، از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، خودروهای در حال سوختن، بسته شدن خیابان‌ها با موانع خیابانی و شلیک مواد آتش‌بازی به سمت جمعیت را نشان می‌داد.

این آشوب‌ها بعد از این مسابقه حساس در شرایطی رخ داد که جمعیت زیادی در پارک دو پرنس، ورزشگاه خانگی پاری‌سن‌ژرمن، گرد هم آمده بودند تا پیروزی چهار بر سه تیمشان مقابل آرسنال در ضربات پنالتی را روی نمایشگر بزرگ تماشا کنند؛ رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که ورزشگاه تقریباً کاملاً پر شده بود.

در مجموع حدود ۲۲ هزار نیروی پلیس در سراسر فرانسه در آماده‌باش بودند که حدود هشت هزار نفر از آن‌ها در پاریس مستقر شده بودند.

قرار بود تیم پاری‌سن‌ژرمن عصر یکشنبه از بوداپست به فرانسه بازگردد و استقبال بزرگی در پاریس برای آن‌ها برنامه‌ریزی شده بود.