مقامهای آلمان روز یکشنبه چهارم مرداد اعلام کردند عملیات گستردهای برای یافتن مظنون حادثهای که آن را یک «حمله تروریستی با انگیزه اسلامگرایانه» به رژه افتخار در برلین میدانند، در سراسر این کشور آغاز کردهاند.
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، گفت که مظنون پس از حمله با یک خودروی ون، با قمه نیز به افراد حمله کرده است. این حادثه تاکنون به کشته شدن یک زن و زخمی شدن ۲۹ نفر منجر شده است.
حال برخی مجروحان این حمله «وخیم» گزارش شده است.
دوبریندت در یک نشست خبری گفت فردی که پلیس آلمان در جستوجوی اوست، از پیش برای مقامهای امنیتی شناختهشده بود و سابقه «سطح بالایی از فعالیتهای مجرمانه» داشت.
به گفته او، بر اساس یافتههای اولیه، این مرد که در آلمان متولد شده، دچار افراطگرایی شده و با محافل اسلامگرای افراطی در ارتباط بوده است.
وزیر کشور آلمان افزود این مظنون پیشتر به یک سال و ۱۰ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود، اما دادستانی نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر داده بود.
مظنون شهروند آلمان است که در سال ۲۰۰۵ در این کشور متولد شده و اصالت لبنانی دارد. مادر او در سال ۲۰۰۲ تابعیت آلمان را دریافت کرده بود.
دوبریندت همچنین اعلام کرد که دستور اجرای «عملیات گسترده امنیتی» صادر شده و علاوه بر استقرار نیروهای بیشتر در برلین، تدابیر امنیتی در ایستگاههای راهآهن، فرودگاهها و مرزهای سراسر آلمان نیز تشدید شده است.
پلیس پیشتر اعلام کرده بود که یک ون سفیدرنگ حدود ساعت ۱۰ شب شنبه به وقت محلی در نزدیکی مراسم رژه جامعه دگرباشان موسوم به رژه «افتخار» در پارک تیرگارتن برلین با چندین نفر برخورد کرد. پس از این حادثه، برگزارکنندگان مراسم جشن را لغو و منطقه را تخلیه کردند.
فلوریان نات، سخنگوی پلیس، گفت فرد جانباخته زنی بوده که در محل حادثه بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است.
به گفته پلیس، خودرو پس از برخورد با یک درخت متوقف شد و مظنون از محل گریخت. مأموران معتقدند که او دیگر در محل حادثه نیست و احتمال میدهند در نقطه دیگری از برلین مخفی شده باشد.
پلیس همچنین چندین عملیات مرتبط با تحقیقات، از جمله بازرسی یک آپارتمان در منطقه شونهبرگ برلین، انجام داد. نات به خبرگزاری آلمان گفت هیچ فردی در این آپارتمان پیدا نشد و در نتیجه هیچ بازداشتی صورت نگرفت.
اعلامیه تحت تعقیب که بامداد یکشنبه از سوی دادستانی برلین و اداره پلیس جنایی ایالت منتشر شد، شامل تصویری از مظنون است. او فردی لاغراندام با قدی حدود یک متر و ۹۰ سانتیمتر توصیف شده است.
بر اساس اظهارات شاهدان، چندین نفر احتمالاً بر اثر ضربات سلاح سرد زخمی شدهاند و برخی نیز گفتهاند مردی را دیدهاند که لباس مشکی به تن داشته و یک قمه در دست داشته است.
دومینیک پرتس، سخنگوی آتشنشانی، اعلام کرد که سه نفر از مجروحان دچار جراحات مرگبار و هشت نفر نیز بهشدت زخمی شدهاند. تمامی مجروحان بدحال و دارای جراحات شدید به بیمارستان منتقل شدهاند.
در پی این حمله، هزاران نفر روز یکشنبه ساعت ۲ بعدازظهر به وقت محلی در میدان پاریزر پلاتس، میدان اطراف دروازه براندنبورگ، تنها چند صد متر دورتر از محل وقوع حمله، در مراسم یادبود و همبستگی با قربانیان شرکت کردند.
به گفته برگزارکنندگان، با وجود بارشهای پراکنده باران، حدود ۳۰ دقیقه پس از آغاز مراسم، ظرفیت محل تکمیل شد و پلیس به دلیل ملاحظات امنیتی ورود افراد بیشتر را محدود کرد.
شرکتکنندگان یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان برگزار کردند و پرچمهای رنگینکمان را در دست داشتند. یکی از حاضران نیز پلاکارد بزرگی حمل میکرد که روی آن نوشته شده بود: «از اندوه، به خشم، و از خشم به مقاومت!»
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، و اشتفانی هوبیگ، وزیر دادگستری این کشور، نیز در مراسم یادبودی که در کلیسای تاریخی سنت ماری برگزار شد، حضور یافتند.