هشدار تازۀ سازمان ملل متحد دربارۀ تسریع روند گرمایش زمین طی پنج سال آینده

با تسریع روند گرمایش زمین و ذوبشدن سریعتر از انتظار یخچالهای قطبی، کارشناسان پیشبینی میکنند متوسط دمای زمین طی پنج سال آینده به بالاترین دماهای ثبتشده نزدیک شود. این موضوع را سازمان هواشناسی بریتانیا روز پنجشنبه هفتم خردادماه به نقل از گزارش تازۀ آژانس هواشناسی سازمان ملل متحد اعلام کرد.
گزارش سالانۀ سازمان ملل متحد، که وضعیت بارندگی و تغییرات دمای مناطق مختلف را پیشبینی میکند، میگوید متوسط سالانۀ دمای نزدیک سطح زمین، چیزی بین یک و سهدهم تا یک و ۹ دهم درجۀ سانتیگراد بالاتر از این دما در دورۀ سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰، یعنی دورۀ پیشا صنعتی خواهد بود.
ملیسا سیبروک، پژوهشگر در دفتر هواشناسی بریتانیا به رویترز گفت: «نشانههای خیلی آشکاری از ادامۀ گرمایش زمین وجود دارد و مشخص است که افزایش دمای متوسط زمین همچنان ادامه دارد».
در توافق اقلیمی پاریس که یازده سال پیش امضا شد، دولتها متعهد شدند که برای ممانعت از افزایش دمای متوسط جهانی به دمایی بیش از یکونیم درجۀ سانتیگراد بالاتر از دوران پیشا صنعتی تلاش کنند.
گزارش سالانۀ سازمان ملل متحد میگوید احتمال عبور موقت متوسط دمای نزدیک سطح زمین به دمایی بیش از ۱.۵ درجه بالاتر از دورۀ پیشاصنعتی زیاد است. بر این اساس، این تحول دستکم یک سال بهطول میانجامد و از حالا تا چهار سال دیگر بروز خواهد کرد.
این گزارش همزمان پیشبینی کرده در همین فاصلۀ چهارساله، دمای زمین دستکم برای یک سال از دمای متوسط سال ۲۰۲۴ بهعنوان گرمترین سال ثبتشده عبور خواهد کرد.
ملیسا سیبروک البته تأکید میکند که عبور «موقت» از سطح یک و نیم درجه بالاتر از دورۀ پیشاصنعتی الزاماً بهمعنای شکست توافق اقلیمی پاریس نیست؛ چراکه این تحول باید مربوط به متوسط دورهای طولانیتر از ۲۰ سال باشد و نه تنها یک سال. با این حال این پژوهشگر هشدار داد که افزایش شمار سالهایی که متوسط دما از این حد بالاتر میرود، نگرانکننده است.
به گفتۀ ملیسا سیبروک، دانش جای تردیدی باقی نگذاشته که جهان به سرعت به آن سو در حرکت است.
تحولات شدیدتر آبوهوایی
بر اساس گزارش سالانۀ سازمان ملل متحد، ممکن است طی پنج سال آینده دمای قطب شمال در طول زمستان تا ۳ و نیم برایر متوسط جهان افزای یابد و به ۲.۸ درجۀ سانتیگراد بالاتر از متوسط دورۀ بین سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ برسد.
پیشبینی میشود در طول پنج سال آینده، یخهای دریاهای مناطق قطبی از جمله دریای بارِنتز، دریای بِرینگ و دریای اوخوتسک، از ماههای اسفند و فروردین شروع به ذوبشدن کنند.
ملیسا سیبروک یادآوری میکند که گرمایش قطب میتواند به اختلال در سامانههای آبوهوایی و ایجاد پدیدههای شدیدتر اقلیمی، بخصوص در نیمکرۀ شمالی منجر شود.
به گفتۀ این پژوهشگر برای زمستان امسال هم یک پدیدۀ قدرتمند «اِل نینیو» پیشبینی میشود که میتواند تا سال میلادی بعد هم ادامه یافته و با افزایش دمای اقیانوس آرام، منجر به افزایش دمای زمین شود.
النینیو یک تحول اقلیمی است که در دورههایی بین ۹ تا ۱۲ ماهه، دمای آبهای سطحی دریاها در نواحی مرکزی و شرقی اقیانوس آرام را بالا میبرد.