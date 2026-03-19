با گذشت ۲۰ روز از آغاز حملات گسترده ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، لفاظی مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها به سمت مصالحه‌جویی نمی‌رود بلکه «جنگ، جنگ تا پیروزی» حالا بنیانی حیاتی برای پیشبرد این نبرد شده است. رویکردی که تورج اتابکی پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند می‌گوید ریشه در تاریخ دارد.