سه شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ تهران ۱۷:۰۰

گفت‌وگو با پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر دربارهٔ حمله اسرائیل به انبارهای نفت اطراف تهران

در یکی از روزهای اول جنگ چهل روزه، حمله‌ای در اطراف تهران به انبارهای نفت رخ داد. صبح وقتی شهروندان در استان تهران از خواب برخاستند آسمان تهران برای ساعت‌ها تاریک بود و در جای جای شهر رد دود سیاهی بر تنِ شهر نشسته بود که سپس با باران اسفندماه تشدید شد. حالا سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز ۲۵ فروردین منتشر کرده می‌گوید حملات اسرائیل به چهار انبار نفت در اطراف تهران در شانزدهم اسفند ۱۴۰۴، ممکن است موجب «آسیب‌های بلندمدت» به سلامت انسان‌ها و محیط‌زیست شود. این سازمان می‌گوید یافته‌هایش نشان می‌دهد که این حمله می‌تواند «نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه» محسوب شده و «احتمالاً جنایت جنگی به شمار می‌رود». بهار صبا پژوهشگر ارشد ایران در دیده‌بان حقوق‌بشر به پرسش‌های رادیوفردا درباره این بیانیه تازه پاسخ داده است.

