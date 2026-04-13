ابعاد پیادهسازی اینترنت «طبقاتی» در گفتوگو با امیر رشیدی
روزهای آتشبس به معنی تلاش برای بازگشت به روند زندگی عادی است اما برای اکثر جمعیت بیش از ۹۰ میلیونی ِ ایران یک جنبه مهم از زندگی به حالت عادی بازنمیگردد. قطع بودن دسترسی به اینترنت بینالمللی موضوعی است که زندگی بسیاری از شهروندان ایرانی را مختل کرده است؛ شهروندانی که چشماندازی هم برای بهبود این شرایط نمیبینند. درباره وضعیت کنونی دسترسی به اینترنت در ایران ارزیابی امیر رشیدی فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاستگذاری اینترنت در ایتالیا .را بشنوید
فروردین ۲۴, ۱۴۰۵
نگرانی فزاینده مهراوه خندان در پی تداوم بیخبری از مادرش نسرین ستوده
-
فروردین ۲۴, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
فروردین ۲۴, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
فروردین ۲۴, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰