آیا ایران و آمریکا در آستانه توافق هستند؟ در گفتوگو با منصور فرهنگ
«روزی بزرگ و درخشان برای دنیا»؛ این توصیف دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده از روزی است که تهران میگوید تنگه هرمز تا پایان زمان آتشبس برای عبور و مرور شناورهای غیرنظامی باز خواهد بود. آقای ترامپ درحالی از این تحول ابراز خشنودی کرده، که تاکید میکند محاصره دریایی بنادر ایران تا دستیابی به یک توافق ادامه خواهد داشت. رئیسجمهور ایالات متحده گزارشهای منتشر شده درباره تبادل اورانیوم با غنای بالای ایران در مقابل آزادی پولهای بلوکه شده ایران را هم رده کرده است و در عین حال یکی دیگر از موضوعات مورد مطالبه ایران را رد کرده و میگوید توافق با ایران ربطی به لبنان نخواهد داشت اما با هشداری مستقیم میگوید اسرائیل دیگر لبنان را بمباران نخواهد کرد و توسط ایالات متحده از این کار منع شده است. آقای ترامپ همچنین میگوید ایران با کمک آمریکا «تمام مینهای دریایی را برداشته یا در حال برداشتن است!» آیا ایران و آمریکا در آستانه دستیابی به یک توافق هستند؟ منصور فرهنگ استاد پیشین روابط بینالملل در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا از آمریکا پاسخ میدهد
-
-
-
