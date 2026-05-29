آیا ایران سامانه پدافندی «مجید» را به ارمنستان صادر کرده است؟

در رژه نظامی روز ۲۵ مه در ایروان پایتخت ارمنستان، یکی از تجهیزات به نمایش درآمده، کنجکاوی‌هایی را برانگیخت. یک سامانه پدافندی، مشابه سامانه ارتفاع پست «مجید» در ایران که ارمنستان آن را سامانه «عقرب» معرفی کرده است. این تصویر بار دیگر سوال‌هایی را درباره همکاری‌های دفاعی تهران و ایروان را به میان کشید و این سوال مطرح شد که آیا در راستای این همکاری‌ها ایران سامانه پدافندی مجید خود را به ارمنستان صادر کرده است؟ سیروس عامریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزیلند، ارزیابی خود را از این تصاویر و مقایسه با سامانه مجید بیان کرده است.