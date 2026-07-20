سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید پیشنهادهایی از طرف کشورهای میانجی‌ برای توقف درگیری‌ها به ایران رسیده است.

اسماعیل بقائی این اظهارات را در نشست خبری روز دوشنبه، ۲۹ تیر، و در پاسخ به سئوالی درباره طرح قطر برای آتش‌بس ۱۰ روزه میان ایران و آمریکا مطرح کرد.

او گفت: «پیشنهادهای مطرح‌شده از طریق میانجی‌ها به ما اعلام شده و آن‌ها را دریافت کرده‌ایم، اما در حال حاضر اجازه دهید وارد جزئیات آن‌ها نشوم.»

روز یکشنبه گزارش‌هایی در برخی رسانه‌ها درباره طرح قطر برای آتش‌بس میان ایران و آمریکا و باز شدن ۱۰ روزه تنگه هرمز منتشر شده بود. وزارت خارجه قطر گفته بود دولت این کشور از همه تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافقی جامع که به صلح پایدار در منطقه منجر شود، حمایت می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به سئوالی پیرامون اظهارت اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا مبنی بر آمادگی واشینگتن برای دیپلماسی و گفت‌وگو با تهران گفت: «ما این آمادگی‌شان را بارها دیده‌ایم و امتحان کرده‌ایم. وقتی آمریکا سخن از دیپلماسی می‌گوید، منظورش تحمیل، ارعاب، تهدید و تحریم است.»

بامداد دوشنبه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، به‌رغم حملات متوالی ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، گفت که ایالات متحده کماکان از راه‌حل دیپلماتیک در رابطه با این کشور استقبال می‌کند.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری دوشنبه خود گفت اصرار بر دوگانه «مذاکره یا جنگ» برای ایران مفید نیست و افزود: «دیپلماسی نافی دفاع نیست و دفاع نیز با دیپلماسی ناسازگاری ندارد.»

قبل از او نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره‌اکنندۀ ارشد جمهوری اسلامی، نیز از ادامۀ مذاکرات با آمریکا حمایت کرده بود.

بقائی در عین حال سفر اسکندر مومنی، وزیر کشور ایران به پاکستان در روز دوشنبه را تأیید کرد. پیشتر گزارش شده بود که وزیر کشور ایران در این سفر حامل پیام مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه همچنین در پاسخ به سئوالی درباره احتمال حمله زمینی آمریکا به نقاطی در خاک ایران و تصرف جزیره خارگ، با هشدار درباره تبعات این اقدام گفت: «افراد زیادی در جزیره خارک لحظه شماری می‌کنند برای خوش آمدگویی به نیروهای آمریکایی.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته احتمال تصرف جزیره خارگ را رد نکرده بود.

اسماعیل بقائی همچنین با متهم کردن آمریکا به نقض یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و اشینگتن، وجود ابهام‌های در بند مربوط به تنگه هرمز در این تفاهمنامه را رد کرد.

او گفت: «در این زمینه ما مصمم هستیم که تدابیر لازم را برای اعمال حاکمیت خودمان و برای اطمینان از عدم سوءاستفاده از تنگه هرمز جهت آسیب زدن به منافعمان اتخاذ کنیم.»

حکومت ایران ایجاد مسیری در سواحل جنوبی تنگه هرمز را بر خلاف تفاهمنامه می‌داند. آمریکا با رد ادعای ایران می‌گوید تهران متعهد به بازگشایی تنگه هرمز و عبور و مرور آزادانه کشتیرانی بین‌المللی بود.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه سفر علی الزیدی، نخست وزیر عراق طی روزهای آینده به ایران را نیز تأیید کرد و با مهم دانستن آن، گفت این سفر می‌تواند نقطه عطفی در روند رو به رشد روابط دو کشور باشد.

پیشتر برخی مقام‌ها و رسانه‌های ایران از سفر اخیر علی الزیدی به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، انتقاد کرده بودند.