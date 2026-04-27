اعتراضات صنفی در چند شهر ایران به تأخیر در پرداخت حقوق و فشار معیشتی بر مردم

در حالی که حکومت در ایران با هدف پایان دادن به جنگ همچنان در حال مذاکره است، فشار معیشتی ناشی از جنگ که نزدیک به دو ماه عملا کشور را به تعطیلی کشاند کمکم خود را به رخ میکشد.
در دو روز اخیر کارمندان دانشگاههای ایران در اعتراض به تأخیر در پرداخت حقوق فروردینماه و آن چه «تبعیض در نظام پرداخت» میخوانند، نسبت به تشدید فشارهای معیشتی هشدار داده و در مواردی دست به اعتصاب زدهاند.
گزارشهای دیگری نیز از افزایش نارضایتی معیشتی در بخشهای مختلف حکایت دارد؛ از تجمع کارکنان بهداشت در یزد و اعتراض رانندگان و مالباختگان در تبریز تا اعلام بدهی بیش از هزار همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی.
اعتراض کارمندان دانشگاهها به تأخیر در پرداخت حقوق
کارمندان دانشگاههای ایران به تأخیر در پرداخت حقوق فروردینماه اعتراض کرده و از تشدید مشکلات معیشتی خود خبر دادهاند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، شورای مرکزی کارمندان دانشگاههای کشور در یادداشتی اعتراضی اعلام کرده است که در شرایطی که کارکنان ماهها با «تبعیض و ناعدالتی در نظام پرداخت» روبهرو بودهاند، اکنون تأخیر در پرداخت حقوق، فشار بیشتری بر آنان وارد کرده است.
در این بیانیه، دلیل این وضعیت «اختلافها و اصرار بر برخی احکام و تصمیمات تبعیضآمیز در فرایندهای اداری وزارت علوم» عنوان شده که به گفته این شورا، در نهایت به بازگشت احکام از سوی سازمان برنامه و بودجه و توقف پرداخت حقوق انجامیده است.
شورای مرکزی کارمندان دانشگاهها تأکید کرده است که این کشمکشهای اداری نباید به زیان کارکنانی تمام شود که «نه تصمیمگیرنده بودهاند و نه نقشی در شکلگیری این وضعیت داشتهاند».
همزمان گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی حاکی است که شماری از کارمندان دانشگاه تهران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود دست به اعتصاب زدهاند.
بر اساس این گزارشها، برخی استادان دانشگاهها و شوراهای صنفی نیز هشدار دادهاند در صورت پرداخت نشدن حقوق تا روز شنبه، ششم اردیبهشت، کلاسهای درس را تعطیل خواهند کرد.
تجمع کارکنان بهداشت یزد برای دومین روز
کارکنان مرکز بهداشت استان یزد روز شنبه ۵ اردیبهشت برای دومین روز پیاپی مقابل استانداری این استان تجمع کردند.
معترضان با اشاره به مشکلات معیشتی، شرایط کاری و مطالبات پرداختنشده، از بیپاسخ ماندن خواستههای خود انتقاد کردند. به گفته آنان، تاکنون هیچ مقام مسئولی برای پاسخگویی در میان تجمعکنندگان حاضر نشده است.
بدهی دولت به تأمین اجتماعی از هزار همت عبور کرد
نایب رئیس مجمع عالی کارگران ایران اعلام کرد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از یک هزار همت، هزار هزار میلیارد تومان، فراتر رفته است.
او با انتقاد از انباشت این بدهیها، آن را «حقالناس» خواند و از نمایندگان مجلس خواست برای بازپسگیری حقوق جامعه کارگری وارد عمل شوند.
پرداخت حقوق کادر درمان با تأخیر
رئیس سازمان نظام پرستاری اعلام کرد پرداخت حقوق فروردینماه کارکنان وزارت بهداشت، بهویژه پرستاران، پس از وقفهای چندروزه آغاز شده است.
به گفته او، این تأخیر به دلیل اشکال در سازمان برنامه و بودجه بوده و اکنون با رفع مشکل، پرداختها با تأخیر پنج تا ششروزه شروع شده است.
تجمع رانندگان و مالباختگان «گلوبال» در تبریز
گروهی از رانندگان و مالباختگان شرکت حمل و نقل «گلوبال» در تبریز روز شنبه ۵ اردیبهشت با تجمع مقابل ساختمان دادستانی این شهر، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این افراد میگویند برای ارتقای وسیله نقلیه خود مبالغی به این شرکت پرداخت کردهاند، اما شرکت به تعهدات خود عمل نکرده است.
بازداشت و بیخبری از یک فعال صنفی معلمان در بوشهر
گزارشها حاکی است که اصغر حاجب، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر، روز دوم اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
هرانا، ههنگاو و کانون حقوق بشر ایران روز یکشنبه ششم اردیبهشت اعلام کردند که تاکنون اطلاعاتی درباره محل نگهداری یا اتهامهای مطرحشده علیه این فعال صنفی منتشر نشده است.
این منابع همچنین با اشاره به سابقه بیماری قلبی و عمل جراحی قلب باز او، نسبت به وضعیت سلامتیاش ابراز نگرانی کردهاند.
هشدار خبرگزاری فارس نسبت به «اغتشاش اجتماعی»
همزمان با این اعتراضات به فشار معیشتی بهدلیل پرداخت نشدن بخشی از حقوقها، خبرگزاری فارس روز یکشنبه در گزارشی از «گرانی ثانیهای» خبر داد و با اشاره به «شرایط جنگی» نوشت که «بدون برنامه بودن در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگر خود را در گرانیهای لحظهای نشان داد و این هشدار را داد که ادامه مدل فعلی، کشور را در برابر تکانههای بیرونی بهشدت آسیبپذیر کرده است.»
خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش خود اذعان کرده که «اقتصاد ایران، پیش از هر جنگی، رنجور از بیماریهای ساختاری مزمن بود» و در ادامه نسبت به «تبدیل نارضایتی اقتصادی به اغتشاش اجتماعی» هشدار داده است.