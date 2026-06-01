قوه قضائیه ایران اعلام کرد که دو نفر دیگر از معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ را به اتهام «آتش‌زدن مسجد»، «لیدری کودتا»، «تخریب اموال عمومی» و «مسدودسازی خیابان‌ها» اعدام کرده است.

نام این دو معترض که بامداد دوشنبه، ۱۱ خرداد، اعدام شدند، مهرداد محمدی‌نیا و اشکان مالکی اعلام شده است.

به نوشته خبرگزاری میزان، ارگان رسمی دستگاه قضایی ایران، این دو «از عوامل اصلی آتش‌ زدن مسجد جعفری در محله کوی نصر [گیشا] تهران [بودند] که اقدام به تخریب و آتش‌زدن مسجد، تخریب اموال عمومی، درگیری با مأموران حافظان امنیت، انسداد خیابان‌ها و ممانعت از عبور و مرور مردم کرده بودند.»

در خبر اولیه‌ای که میزان و سایر خبرگزاری‌های ایران در این زمینه منتشر کرده‌اند، جزئیاتی در مورد زمان و شرایط بازداشت، و روند دادرسی این دو معترض اعلام نشده است.

در حال حاضر صدها زندانی سیاسی و شهروند بازداشت‌شده در جریان اعتراضات، در زندان‌های ایران با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو هستند. فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند بسیاری از آنها در خطر صدور، تأیید یا اجرای احکام اعدام قرار دارند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به‌ویژه در ماه‌های اخیر به شکل تقریباً روزانه اقدام به اجرای حکم اعدام معترضان یا افرادی کرده است که آن‌ها را به همکاری با آمریکا و اسرائیل متهم می‌کند. فعالان و نهادهای حقوق‌ بشری می‌گویند جمهوری اسلامی از اعدام برای ایجاد فضای ترس و به‌عنوان عامل سرکوب استفاده می‌کند.

عفو بین‌الملل و دیگر گروه‌های حقوق بشری گفته‌اند که پس از اعتراضات گسترده ضدحکومتی در دی‌ماه ۱۴۰۴ و همچنین پس از آغاز جنگ با اسرائیل و ایالات متحده در اسفندماه همین سال، استفاده از مجازات اعدام در ایران به شکل چشمگیر افزایش یافته است.

این سازمان اعلام کرد مجموع شناخته‌شده ۲۱۵۹ اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵ «بالاترین رقم ثبت‌شده از سال ۱۹۸۱» در کشور بوده و همچنین بالاترین رقم برای یک کشور در همان سال محسوب می‌شود.

مسعود پیاهو خبر داد سه‌شنبه خود را به زندان معرفی می‌کند

همزمان با اعدام‌ها در روز دوشنبه، مسعود پیاهو، فردی که به خاطر ضبط تنها یک ویدئو در اعتراضات دی‌ماه در بازار تهران به ده سال حبس محکوم شده، خبر داد که روز سه‌شنبه باید خود را به زندان معرفی کند.

حسن آقاخانی، وکیل دادگستری، روز یک‌شنبه خبر داده بود که آقای پیاهو، موکل او، به اتهام فیلم گرفتن از معترضی که در جریان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته مقابل مأموران پلیس ایران در خیابان روی زمین نشسته بود، به ده سال زندان محکوم شده است.

او به امتداد گفت که بازداشت آقای پیاهو به پیش از ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته، روزهای کشتار معترضان، برمی‌گردد.

این وکیل توضیح داده است: «موکل من در حال کار در بازاری بودند که به خیابان جمهوری مشرف بوده است. شخصی در مقابل مأمورین نیروی انتظامی می‌نشیند و مسعود یک فیلم کوتاه به صورت ناخودآگاه از آن صحنه ضبط می‌کند.»

او اعلام کرد که مسعود پیاهو قصد انتشار «عمومی» این ویدئو را نداشته و آن را در «استوری پرایوِت» [خصوصی] صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، اما سپس شخص دیگری آن را به شکل عمومی منتشر کرد.

این ویدئو از فردی که روز هشتم دی‌ماه، در دومین روز اعتراضات، به تنهایی مقابل مأموران انتظامی روی زمین نشسته بود، به شکل گسترده منتشر شد، بازتاب‌های فراوانی ایجاد کرد و به یکی از نمادهای این اعتراض‌ها تبدیل شد.

به گفته حسن آقاخانی، موکلش توسط وزارت اطلاعات احضار و سپس بازداشت شد و دادگاه با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی» آقای پیاهو را به «ده سال حبس» محکوم کرد.

به گفته او، شعبه ۹ دیوان عالی کشور نیز «بدون هیچ کم و کاستی آن حکم را مورد تائید قرار داده است.»

اعتراضات دی‌ماه که از هفتم دی در بازار تهران آغاز شده بود، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به شکل گسترده‌تر در سراسر کشور برگزار شد و نیروهای حکومتی به‌شدت معترضان را سرکوب کردند. به گفته نهادهای حقوق بشری، هزاران نفر در این دو روز به دست مأموران امنیتی و نظامی کشته شدند.

این اعتراضات که با موضوع چالش‌های معیشتی مردم و در بازار آغاز شد یک ماه پیش از جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل اتفاق افتاد و به استناد موضع‌گیری خودِ مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مسعود پزشکیان در همان روزها، اعتراضی مشروع بود و ربطی به آمریکا و اسرائیل نداشت.