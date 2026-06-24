حمله به مدرسه میناب؛ پرونده ماکان نصیری با عنوان «مفقودالاثر» بسته شد
پرونده ماکان نصیری، کودک کلاس اولی مدرسه شجره طیبه میناب با عنوان مفقودالاثر بسته شد. از او فقط یک لنگه کفش ماند و یک پولیور آبی که از زیر آوارهای مدرسه بیرون کشیده شده است. مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، گفته است که به دلیل قدرت تخریبی بالای موشکهای بهکار رفته، حتی پس از گذشت بیش از ۱۰۰ روز و انجام بیش از ۱۰۰ نمونهبرداری دیانای، هیچ اثری از پیکر ماکان نصیری پیدا نشده است. آمار دقیقی از تعداد غیرنظامیانی که در پی حملات اسرائیل و آمریکا به ایران جان باختهاند وجود ندارد. اسامی و تصاویر برخی از آنها در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود اما از اکثر آنها تاکنون اسمی هم منتشر نشده است.
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