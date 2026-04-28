کپلر یک شرکت تحلیلی داده‌محور در حوزهٔ انرژی و کشتیرانی جهانی است که با رصد جریان محموله‌ها، اطلاعات دقیقی از بازارهای نفت و گاز ارائه می‌دهد. این شرکت در گزارشی تازه می‌گوید ایران به‌سرعت با کاسته شدن از ظرفیت ذخیره‌سازی نفت خام خود مواجه است که می‌تواند به کاهش تولید نفت در ایران منجر شود. برای بررسی برآوردهای تازه کپلر از میزان تاب‌آوری صنعت نفت ایران، گفت‌وگوی رادیوفردا را با همایون فلک‌شاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در موسسه کپلر از فرانسه بشنوید.