دو رومانیایی در لندن به دلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجرم شناخته شدند

دادگاهی در لندن دو مرد رومانیایی را که از سوی دادستانی بریتانیا به اقدام نیابتی برای حکومت ایران در حمله با چاقو به یک روزنامهنگار شاغل در شبکه ایران اینترنشنال متهم شده بودند مجرم شناخت.
پوریا زراعتی، روزنامهنگار بریتانیایی ایرانیتبار که برای این شبکه کار میکند، در فروردین ۱۴۰۳ در نزدیکی خانهاش در جنوب غربی لندن سه بار از ناحیه پا مورد اصابت چاقو قرار گرفت و مجروح شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستان دانکن اتکینسون در ابتدای جلسه دادگاه که ماه گذشته میلادی برگزار شد، به هیئت منصفه گفت که سه مرد، زراعتی را هدف قرار داده بودند.
اتکینسون گفت که آنها مجری «یک حمله برنامهریزیشده که قبل از آن عملیات شناسایی انجام شده بود و توسط شخص ثالثی به نمایندگی از حکومت ایران دستور داده شده بود» بودهاند.
جمهوری اسلامی هرگونه دخالت در این ماجرا را رد کرده است.
ناندیتو بادئا، ۲۱ ساله، و جورج استانا، ۲۵ ساله، هر دو اتهام «جرح عمدی» را رد کردند اما در دادگاه سلطنتی وولیچ لندن مجرم شناخته شدند.
دیوید آندری، مرد سوم متهم به دخالت در این حمله، در رومانی دستگیر شده اما در این دادگاه حضور نداشت.
اتکینسون به هیئت منصفه گفت که در سال ۲۰۲۲ در تهران پوسترهایی نصب شد که تصاویری از روزنامهنگاران از جمله زراعتی را با عنوان «تحت تعقیب: زنده یا مرده» نشان میداد.
شبکه ایران اینترنشنال و کارکنانش در سالهای اخیر هدف برخی حملات نیابتی قرار گرفته است.
بازرسان ضد تروریسم میگویند از سال ۲۰۲۲، مجموعهای از توطئهها برای «ربودن یا حتی کشتن… افرادی که دشمن رژیم ایران تلقی میشوند» توسط شماری واسطهها طراحی و تا حد زیادی خنثی شده است.
در پی حمله به زراعتی، سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت بریتانیا خواست تا از خبرنگاران ایرانی که هدف سرکوب «خصمانه» جمهوری اسلامی هستند، بهتر محافظت کند.
گزارشگران بدون مرز در بیانیهای که ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ منتشر کرد، گفته بود: «تقریباً ۹۰ درصد از روزنامهنگاران ایرانی مورد بررسی گزارش دادهاند که در پنج سال گذشته، مواردی از تهدید یا آزار و اذیت آنلاین از جمله تهدید به مرگ و تجاوز را تجربه کردهاند».
جمهوری اسلامی که سابقه حذف فیزیکی مخالفان خود در دورههای مختلف تاریخی در داخل و خارج از کشور را دارد، در سالهای اخیر روزنامهنگاران و فعالان سیاسی متعدد خارج از کشور را از طریق فضای مجازی به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانوادههای آنها در داخل کشور فشار آورده است.