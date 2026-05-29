در حالیکه ایران و آمریکا درگیر یک روند دیپلماتیک برای دسترسی به یک تفاهم اولیه هستند، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «اجازه نخواهیم داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود را برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامی‌اش افزایش دهد». در همین راستا وزارت خارجه آمریکا روز هفتم خرداد، چندین نهاد، فرد و کشتی را که «ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران» نامیده، تحریم کرد. دالغا خاتین اغلو خبرنگار و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو به رادیوفردا از میزان اثرگذاری این «کارزار فشار حداکثری» می‌گوید.