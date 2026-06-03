قتل فجیع مهشید فلاحی، زن ترنس ۳۰ ساله، در گفتوگو با شادی امین
بهرغم گذشت نزدیک به دو هفته از قتل فجیع مهشید فلاحی، زن ترنس ۳۰ سالهای که با ضربات چاقو در سنندج به قتل رسید، هنوز قاتلان دستگیر نشدهاند و پیکر او نیز از پزشکی قانونی مطالبه نشده است. در مورد این قتل، با شادی امین، نویسنده، پژوهشگر و «مدیر شبکۀ شش رنگ» که اخبار مربوط به حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی را پوشش میدهد، گفتوگو کردهایم.
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