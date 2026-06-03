به‌رغم گذشت نزدیک به دو هفته از قتل فجیع مهشید فلاحی، زن ترنس ۳۰ ساله‌ای که با ضربات چاقو در سنندج به قتل رسید، هنوز قاتلان دستگیر نشده‌اند و پیکر او نیز از پزشکی قانونی مطالبه نشده است. در مورد این قتل، با شادی امین، نویسنده، پژوهشگر و «مدیر شبکۀ شش رنگ» که اخبار مربوط به حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را پوشش می‌دهد، گفت‌وگو کرده‌ایم.