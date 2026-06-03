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قتل فجیع مهشید فلاحی، زن ترنس ۳۰ ساله، در گفت‌وگو با شادی امین

قتل فجیع مهشید فلاحی، زن ترنس ۳۰ ساله، در گفت‌وگو با شادی امین
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قتل فجیع مهشید فلاحی، زن ترنس ۳۰ ساله، در گفت‌وگو با شادی امین

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به‌رغم گذشت نزدیک به دو هفته از قتل فجیع مهشید فلاحی، زن ترنس ۳۰ ساله‌ای که با ضربات چاقو در سنندج به قتل رسید، هنوز قاتلان دستگیر نشده‌اند و پیکر او نیز از پزشکی قانونی مطالبه نشده است. در مورد این قتل، با شادی امین، نویسنده، پژوهشگر و «مدیر شبکۀ شش رنگ» که اخبار مربوط به حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را پوشش می‌دهد، گفت‌وگو کرده‌ایم.

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