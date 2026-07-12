در پی وارد شدن آسیب به دست‌کم دو کشتی در تنگه هرمز توسط سپاه و حمله متقابل سنتکام به اهدافی در جنوب ایران، دو مقام ایران و آمریکا هم هر یک طرف مقابل را تهدید کرده و هشدار دادند که بهای این رفتار را خواهند پرداخت.

نیروی دریایی سپاه پاسداران بامداد یک‌شنبه، ۲۱ تیرماه، اعلام کرد که تنگه هرمز را بار دیگر «تا اطلاع ثانوی» بسته است و هیچ شناوری اجازه تردد از این آبراه راهبردی را نخواهد داشت.

در بیانیه سپاه این ادعا آمده بود که چند کشتی، با «تحریک بیگانگان»، تلاش کرده‌اند از مسیری که جمهوری اسلامی آن را «غیرمصوب» می‌خواند عبور کنند و به هشدارها برای تغییر مسیر بی‌اعتنا بوده‌اند.

سپاه افزود یک فروند کشتی که به گفته این نهاد سامانه‌های خود را خاموش کرده و «امنیت دریایی را به مخاطره انداخته بود»، هدف شلیک اخطار قرار گرفت و متوقف شد.

اقدام تازه سپاه پاسداران در بامداد یک‌شنبه در حالی اتفاق افتاد که ایالات متحده به ایران تا شامگاه شنبه فرصت داده بود به‌طور علنی اعلام کند همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض باز خواهند بود و حمله به کشتی‌ها متوقف می‌شود.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند این درخواست مستقیم و از طریق میانجی‌های منطقه‌ای منتقل شده و هشدار دادند در صورت خودداری تهران، پیامدهای سنگینی در انتظار آن خواهد بود.

سپاه به کشتی‌ای با پرچم قبرس حمله کرده بود که قصد داشت از کریدور جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی سواحل عمان از این آبراه عبور کند؛ این حمله ساعاتی بعد تکرار شد و سپاه خبر داد که به یک فروند کشتی دیگر نیز در همین حوالی حمله کرده است.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت و گاز جهان است و هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها از این آبراه می‌تواند بر بازارهای جهانی انرژی و امنیت کشتیرانی تأثیر فوری بگذارد.

این اقدامات تهاجمی ایران در تلاش برای وادار کردن جهان به استفاده از تنگه هرمز به شکلی که تهران بر آن اصرار دارد حملات متقابل ارتش آمریکا را به دنبال داشت که بلافاصله سومین دور از حملات تازه خود به اهدافی در جنوب ایران را آغاز کرد.

رسانه‌ها و کانال‌های خبری داخل ایران بامداد یک‌شنبه از شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر در جنوب ایران، از جمله بوشهر، عسلویه، بندر دیر (۵ انفجار)، کنگان، بندرعباس (۳ انفجار)، قشم، جاسک (۱۰ انفجار)، سیریک (۲ انفجار)، کُنارک و چابهار (۲ انفجار) و آبادان، هندیجان و ماهشهر در استان خوزستان خبر دادند.

پیام‌هایی هم در مورد وقوع انفجار در اهواز و آبادان منتشر شد که معاون امنیتی استانداری خوزستان آن‌ها را تکذیب کرد. در حالی که خبرگزاری صدا و سیما انفجار در آبادان را تأیید کرده و خبرگزاری مهر از فعال شدن پدافند هوایی در ماهشهر خوزستان خبر می‌دهد، معاون امنیتی استانداری این استان در این باره اطلاعاتی نداد.

سنتکام، فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه، ساعتی بعد در پایان این دور از حملات خود در بیانیه‌ای نوشت: «نیروهای آمریکایی حدود ۱۴۰ هدف نظامی ایران را با مهمات هدایت‌شونده دقیق که از جنگنده‌های مستقر در خشکی و دریا، پهپادها و شناورهای نیروی دریایی شلیک شدند، هدف قرار دادند. این اهداف شامل مواضع موشکی و پهپادی ایران، توانمندی‌های دریایی، انبارهای مهمات، شبکه‌های ارتباطی و مراکز نظارت ساحلی بود.»

کمی پس از انتشار پیام سنتکام درباره آغاز عملیات، پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، با بازنشر این پیام در حساب خود در شبکه ایکس نوشته بود که «ایران انتخاب بدی کرد، اکنون باید بهایش را بپردازد.»

ساعتی بعد محمدباقر قالیباف،‌ رئیس مجلس و رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران، در پیامی در شبکه ایکس به آمریکا هشدار داد که «زمانه توافق‌های یک‌طرفه به پایان رسیده است».

در ادامه این پیام آمده است: «به شما گفته بودیم: سر قول‌تان بایستید یا بهایش را بپردازید.»

پیام تازه قالیباف همچنین همراه بود با تصویر بخشی از تفاهم‌نامه موسوم به اسلام‌آباد میان تهران و واشینگتن. در این تصویر قسمتی از بند پنجم از تفاهم‌نامه برجسته شده است که می‌گوید «ایران ترتیبات [عبور و مرور از تنگه هرمز] را مشخص خواهد کرد».

اما پایان عملیات آمریکا در صبح روز یک‌شنبه به معنای پایان حملات در حوزه خلیج فارس نبود. سپاه پاسداران طبق اعلام خود در پاسخ به این حملات آمریکا، به چند کشور عربی منطقه حمله کرد، با دلیل همیشگی که این کشورها میزبان پایگاه‌های آمریکایی هستند.

اردن، بحرین، کویت، قطر و حتی عمان که در ظاهر با جمهوری اسلامی روابط نزدیکی دارد از این حملات بی‌نصیب نماندند.