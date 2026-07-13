همزمان با ادامه تبادل آتش میان ارتش آمریکا و سپاه پاسداران در تنگۀ هرمز، دادههای کشتیرانی نشاندهنده کاهش دوباره عبور و مرور کشتیها در این آبراه حیاتی در روزهای اخیر است.
این کاهش در تعداد نفتکشهای عبوری نیز به نوبه خود به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی دامن زد.
خبرگزاری رویترز بر مبنای اطلاعات منتشر شده از شرکت کپلر گزارش داد که ترافیک دریایی در تنگۀ هرمز روز یکشنبه، ۲۱ تیر، به کمترین میزان در ۵ هفته اخیر رسید و تنها ۶ کشتی از این تنگه عبور کردند.
بر مبنای دادههای کپلر که بر کشتیرانی جهانی نظارت میکند، تنها دو نفتکش که یکی از آنها حامل ۲ میلیون بشکه نفت ایران بود در روز یکشنبه از تنگۀ هرمز خارج شدند. نفتکش دیگر هم نیم میلیون بشکه نفت خام کویت را حمل میکرد.
کپلر میگوید سه نفتکش خالی هم روز یکشنبه برای بارگیری نفت با عبور از تنگۀ هرمز وارد خلیج فارس شدند. بر اساس همین دادهها، یک نفتکش هم تحت کنترل شرکت ملی نفت ابوظبی بین ۱۰ تا ۱۲ ژوئیه از تنگه هرمز خارج شده است.
به نوشتۀ رویترز، اکثر نفتکشها هنگام عبور از تنگه، فرستندههای خود را خاموش کرده بودند.
این گزارش میگوید هیچ نفتکش حامل گاز طبیعی مایع که در دادههای ردیابی کشتی قابل مشاهده باشد، در آخر هفته از تنگۀ هرمز عبور نکرد.
این اطلاعات در حالی منتشر میشود که پیشتر مقامهای آمریکایی گفته بودند حدود ۲۰ کشتی در ۲۴ ساعت گذشته از تنگۀ هرمز عبور کردهاند.
با ادامه درگیریها، سپاه پاسداران صبح روز یکشنبه از بسته بودن تنگه هرمز خبر داد،اما ساعتی بعد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و ارتش این کشور با رد این ادعا گفتند که این آبراه حیاتی برای ترافیک تجاری باز است.
سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، صبح روز دوشنبه گفت موج تازهای از حملات علیه اهدافی در ایران را با هدف تضعیف توانایی ایران برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز به پایان رسانده است.
سپاه پاسداران هم در واکنش با موشک و پهپاد به پایگاههای آمریکا در کشورهای بحرین، کویت و اردن حمله کرد. پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران هم اعلام کرده بود که با حمله به دو کشتی مانع از حرکت آنها در تنگه هرمز شده است.
افزایش قیمت جهانی نفت
تداوم درگیریها در تنگۀ هرمز باعث افزایش قابل توجه قیمت جهانی نفت در آغاز معاملات هفته کاری جدید در بازارهای مالی شد و قیمت نفت خام آمریکا در معاملات بازارهای آسیا با ۴ و نیم درصد افزایش به بالای ۷۴ دلار در هر بشکه رسید.
نفت برنت هم با افزایش تقریبا مشابهی از ۷۹ دلار در هر بشکه فراتر رفت و به مرز ۸۰ دلار رسید که بالاترین قیمت در چند روز اخیر است.
افزایش قیمت نفت، در عین حال باعث افزایش شاخص دلار و کاهش نسبی ارزش یورو، پول واحد اتحادیه اروپا شد.
بازارهای سهام در آسیا هم روز دوشنبه با تشدید درگیریها در خلیج فارس سقوط کردند. شاخص نیکِی ژاپن پس از افت ۱.۷ درصدی در هفته گذشته، ۲.۲ درصد کاهش یافت، در حالی که بزرگترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه اماسسیآی ۱.۸ درصد سقوط کرد. شاخص سهام کره جنوبی هم افت ۹ درصدی را نشان داد.