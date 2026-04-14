دوراهی توافق یا ادامه تقابل نظامی در گفتوگو با حمیدرضا عزیزی
اظهارنظرهای مقامهای تهران و واشینگتن نشان میدهد که روند دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در منطقه همچنان در جریان است، حتی اگر طرفین در اسلامآباد به نتیجه نرسیدهاند و البته میانجیگیران سخت درگیر کار. به موازات این تلاشها حالا آمریکا در حال اجرای محاصرهٔ دریایی بنادر ایران است. روندی که محمد مخبر مشاور رهبر جمهوری اسلامی میگوید دستاوردی برای آمریکا نخواهد داشت و «منجر به غافلگیری دوباره و گشوده شدن جبهههای جدید علیه نظام سلطه و افزایش فشارهای اقتصادی بیشتر روی منطقه، جهان و متحدانشان خواهد شد». آیا آتشبس پایدار خواهد بود؟ آیا تهران و واشینگتن به سمت توافق پیش میروند یا احتمال بازگشت طرفین به کارزار جنگی بیشتر است؟ ارزیابی حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بینالملل در برلین آلمان، را بشنوید.
