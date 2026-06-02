چالش‌های اصلی پیش روی تهران و واشینگتن برای دستیابی به یک تفاهم اولیه چیست؟ تفاهمی که به گفته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا باید شامل تعهدی از سوی ایران بشود که در فاز دوم درباره مسائل اساسی از جمله ذخیره اورانیوم با غنای بالا مذاکره کند. پیشروی‌های اسرائیل در لبنان، روند دیپلماتیک را تا یک قدمی فروپاشی پیش برد و بار دیگر با دخالت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده از لبه پرتگاه عقب رفت تا شاید طی روزهای آینده طرفین موفق به دستیابی به یک تفاهم بشوند. حمیدرضا عزیزی تحلیلگر امور بین‌الملل در برلین آلمان به پرسش‌های رادیوفردا درباره این روند پاسخ داده است.