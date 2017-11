سادات ایران (۱)؛ یعنی چه «سید»؟

برخی منابع: (1) Adams, Isaac, Persia by a Persian, 1900, p. 387

(2) Malcolm, Napier: Five Years in a Persian Town, London, 1905, pp. 101-102

(3) Archive: Government of Great Britain, 1914, p. 152, No. 317

(4) Moser, Henri: A Travers L’Asie Centrale, Paris, 1885, p. 420