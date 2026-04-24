لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
جمعه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ تهران ۱۶:۴۲

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

موانع دستیابی به صلح میان اسرائیل و لبنان در گفت‌وگو با علی معموری

موانع دستیابی به صلح میان اسرائیل و لبنان در گفت‌وگو با علی معموری
Embed
موانع دستیابی به صلح میان اسرائیل و لبنان در گفت‌وگو با علی معموری

No media source currently available

0:00 0:07:42 0:00
لینک مستقیم

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده از توافق برای تمدید آتش‌بس اسرائیل و لبنان به مدت سه هفتۀ دیگر خبر داد. به گفته آقای ترامپ «ایالات متحده قصد دارد به لبنان برای حفاظت از خود در مقابل حزب‌الله کمک کند». حزب‌الله لبنان، گروه تحت حمایت ایران است که از سوی ایالات متحده به طور کلی سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. اتحادیه اروپا اما تنها شاخۀ نظامی آن را تروریستی قلمداد می‌کند. شاخۀ سیاسی این گروه در فضای سیاسی لبنان از نفوذ زیادی برخوردار بوده و در پارلمان این کشور هم نمایندگانی دارد. در آستانۀ آتش‌بس جاری بین اسرائیل و لبنان، این گروه با گفت‌وگوی مقامات دو کشور مخالفت کرده بود. رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید: «به نظرم شانس خیلی خوبی برای دستیابی به صلح وجود دارد. به نظرم خیلی هم آسان خواهد بود». آیا مسیر آنچنان که دونالد ترامپ می‌گوید هموار است و ادامه آتش‌بس ممکن است به یک صلح پایدار میان لبنان و اسرائیل منجر شود؟ ارزیابی علی معموری پژوهشگر دانشگاه دیکن سیدنی در استرالیا را در این‌باره بشنوید.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG