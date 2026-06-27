لبنان، اسرائیل و ایالات متحده روز جمعه، پنجم تیرماه، یک توافقنامه چارچوبی سهجانبه را با هدف هموار کردن مسیر دستیابی به توافق صلح میان دولتهای اسرائیل و لبنان امضا کردند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در مراسم امضای این توافق در واشینگتن گفت: «خوشحالیم که اعلام کنیم یک توافقنامه چارچوبی میان دولت مستقل لبنان و البته دولت اسرائیل، با میانجیگری و حمایت ایالات متحده آمریکا، به دست آمده است.»
روبیو افزود: «این توافق، آغاز شکلگیری چارچوبی برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار است.»
جزئیات این توافق که هنوز اطلاعات کاملی از آن منتشر نشده، حاصل پنج دور مذاکره در واشینگتن است، مذاکراتی که با هدف پایان دادن به هفتهها درگیری میان اسرائیل و حزبالله در جنوب لبنان برگزار شد.
ندا حماده معوض، سفیر لبنان در واشینگتن، گفت این توافق «نخستین گام در مسیر بازگرداندن حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، برقراری توقف دائمی و نهایی درگیریها و فراهم کردن امکان بازگشت مردم ما به سرزمینشان است.»
یخیئل لایتر، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، نیز اظهار داشت که بر اساس این توافق «ایران کنار گذاشته شده، حزبالله کنار گذاشته شده و مسیر صلح میان اسرائیل و لبنان هموار شده است.»
خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از مقامهای اسرائیلی و لبنانی گزارش داده بود که دو طرف در حال بررسی طرحی با حمایت آمریکا هستند با این چارچوب که ارتش اسرائیل از بخشی از مناطق اشغالشده در جنگ با حزبالله عقبنشینی کند و کنترل این مناطق را به ارتش لبنان بسپارد.
با این حال همین خبرگزاری روز جمعه نوشت که مقامهای دو کشور این جزئیات از طرح را تکذیب کردهاند.
اسرائیل در پی امضای تفاهمنامه پایان درگیری بین ایران و آمریکا، هفته گذشته با گروه حزبالله لبنان نیز وارد آتشبس شد، اما ارتش این کشور به حملات خود به جنوب لبنان ادامه داده و روز جمعه نیز خواستار تخلیه یک منطقه مسکونی در خاک لبنان شد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه هفته گذشته در اجلاس اتحادیهٔ مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو بار دیگر تأکید کرد که برای جمهوری اسلامی، «آتشبس در لبنان به اندازهٔ آتشبس در ایران و در ادامه، خاتمهٔ جنگ در لبنان به اندازهٔ خاتمهٔ جنگ در ایران اهمیت داشته و دارد.»
این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه گفته بود تا زمانی که گروههای نیابتی مورد حمایت ایران به حملات موشکی ادامه دهند، دستیابی به صلح پایدار در منطقه غیرممکن است.
مارکو روبیو همچنین با اعلام اینکه «ما قرار است مستقیماً با دولت لبنان به توافق برسیم» تأکید کرد که «آیندهٔ لبنان را مردم لبنان تعیین میکنند و پروندهٔ لبنان از هرگونه توافق با ایران جداست.»
ارتش اسرائیل در جریان جنگی که پس از حملات حزبالله به اسرائیل در حمایت از جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، بخشهایی از جنوب لبنان را تصرف کرده است. این جنگ که قرار بود پس از امضای تفاهمنامه ایران و آمریکا متوقف شود، نهایتاً از روز یکشنبه با آتشبسی شکننده و نسبی برقرار شده است.
این آتشبس طولانیترین وقفه در جنگ اسرائیل و حزبالله تاکنون به شمار میرود، اما نیروهای اسرائیلی همچنان در عمق جنوب لبنان مستقر هستند. اسرائیل میگوید این حضور برای محافظت از مناطق شمالی این کشور در برابر حملات حزبالله ضروری است.