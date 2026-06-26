در شب دوم دور سوم مرحلۀ گروهی جام جهانی فوتبال، تکلیف گروه‌های سوم تا ششم، و دو بازی دیگر از مرحلۀ حذفی روشن شد.

در گروه چهارم، آمریکای میزبان که پیشتر با دو پیروزی صعودش به عنوان تیم اول قطعی شده بود به مصاف ترکیه‌ای رفت که با دو شکست، وداعی زودهنگام داشته و در این دیدار، تنها به‌دنبال آبروداری و کاستن از شدت تلخکامی‌اش بود. این تیم اما در همان سومین‌دقیقۀ بازی، گل اول را خورد تا تلخکامی‌اش در حضور برد پیت، لئوناردو دی‌کاپریو و چندین ستارۀ دیگر سینما و موسیقی بیشتر هم بشود.

ترک‌‌ها اما در دهمین دقیقه روی یک حرکت تیمی دروازۀ میزبان را باز کرده و کار را به تساوی کشاندند. زنندۀ تک‌گل ترکیه در جام جهانی کسی نبود جز آردا گولَر، هافبک ۲۱ سالۀ رئال مادرید.

ترکیه در دقیقۀ ۳۱ با گل ارکون کوکچو ۲ بر یک از میزبان پیشی گرفت تا کمی از زیر فشار روانی خارج شود. نیمۀ اول مسابقه با همین نتیجه به پایان رسید.

آمریکا که در این دیدار به برخی از بازیکنان اصلی‌اش استراحت داده بود، نیمۀ دوم را توفانی آغاز کرد و خیلی زود، در دقیقۀ ۴۹ روی شوت سنگین سِباسچِن بِرهالتِر به گل مساوی رسید.

این تیم در دقایق ۶۱ و ۶۳ هم دو فرصت عالی گلزنی داشت که با بی‌دقتی و بدشانسی از دست داد. اما این ترکیه بود که در آخرین ثانیۀ بازی، روی ضربۀ آیهان به گل سوم رسید تا دست‌کم با یک پیروزی ۳ امتیازی جام را ترک کند.

رقابت حساس این گروه اما بین دو تیم استرالیا و پاراگوئه برگزار شد که هر دو با سه امتیاز، به دنبال تضمین صعود به عنوان تیم دوم بودند.

با وجود این، پاراگوئه نتوانست فرصت چندانی روی دروازۀ استرالیا ایجاد کند و دیداری که با برتری نسبی نمایندۀ آسیا دنبال شده بود، در نهایت بدون گل مساوی به پایان رسید.

به این‌ ترتیب، هر دو تیم ۴ امتیازی شدند و استرالیا به لطف تفاضل گل بهتر به‌عنوان تیم دوم صعود کرد و پاراگوئه باید منتظر نتایج سایر تیم‌ها بماند.

استرالیا در مرحلۀ حذفی باید با تیم دوم گروه ۷،‌ یعنی گروه ایران روبرو شود. گروهی که حدود ۲۴ ساعت دیگر تکلیفش روشن خواهد شد.

در گروه پنجم هم آلمان که شرایطی مشابه آمریکا داشت، مقابل اکوادوری قرار گرفت که با تنها یک امتیاز، در لبۀ پرتگاه بود.

آلمانی‌ها که بدون نگرانی پا به میدان گذاشته بودند، در همان دومین دقیقۀ بازی، با شوت لِروی زانه، به گل برتری رسیدند تا آه از نهاد اکوادور و طرفدارانش بلند شود.

این نمایندۀ آمریکای جنوبی اما اعتقادی به تسلیم‌شدن نداشت و تنها هفت دقیقه بعد، با شوت سرکش آنگولو بازی را به تساوی کشید. نتیجه‌ای که البته هنوز هم برای باقی‌ماندن در جام کافی نبود.

در آغاز نیمۀ دوم داور آمریکایی یک ضربۀ پنالتی برای آلمان اعلام کرد که پس از اعتراض اکوادوری‌ها، کار به کمک‌داور ویدیویی کشید و پنالتی منتفی شد.

در ادامه، فشار اکوادوری‌ها و اشتباهات فردی آلمانی‌ها ادامه داشت؛ تا اینکه سرانجام گونزالو پلاتا در دقیقۀ ۷۷ بار دیگر دروازۀ نویِر را باز کرد و با رقم‌زدن یک «کامبک» رویایی مقابل قهرمان چهار دورۀ جام جهانی، تیمش را ۴ امتیازی کرد تا با تفاضل گل صفر، کاملاً به حضور در مرحلۀ حذفی امیدوار باقی بماند.

شکست «مانشافت» در این دیدار، گرچه تأثیری در صعود و حتی صدرنشینی آلمان نداشت، اما بی‌تردید فشارها بر یولین ناگِلزمان سرمربی ۳۸ سالۀ این تیم را بیشتر خواهد کرد. از جمله به‌دلیل قرار ندادن دنیز اونداف در ترکیب اصلی تیم.

این مهاجم آماده که در خانواده‌ای از کردهای یزیدی ترکیه به‌دنیا آمده، در هر سه بازی، پس از دقیقه ۶۰ به میدان فرستاده شده و با این وجود، با به ثمر رساندن، سه گل، موثرترین عضو تیمش در این جام بوده است. بخصوص در بازی با ساحل عاج، که با زدن دو گل، یک شکست ویرانگر را به یک پیروزی سرنوشت‌ساز تبدیل کرد.

دیگر بازی این گروه هم بین کوراسائوی تازه‌وارد و ساحل عاج، با پیروزی ۲ بر صفر تیم آفریقایی به پایان رسید تا «فیل‌ها» با امتیاز برابر با آلمان، به عنوان تیم دوم به مرحلۀ بعد راه یابند

کوراسائوی کوچک با تنها ۱۵۰ هزار نفر جمعیت، گرچه حذف شد، اما کسب یک امتیاز در نخستین حضورش در جام جهانی، دست‌آورد کمی به شمار نمی‌آید.

اما در گروه ۶، رقابت ژاپن و سوئد در مقایسه با دیدار هلند و تونس، از حساسیت به مراتب بیشتری برخوردار بود. سوئدی‌ها پیش از این دیدار، ۵ بر ۱ تونس را شکست داده؛ اما با همین نتیجه مشابه ۵ بر ۱ مغلوب لاله‌های نارنجی هلند شده و با سه امتیاز و تفاضل گل صفر به دیدار ژاپن چشم دوخته بودند.

از سوی دیگر سامورایی‌های آبی از یک تساوی ۲ بر ۲ با هلند و یک برد ۴- هیچ مقابل تونس، ۴ امتیاز داشته و حتی با یک تساوی مقابل سوئد هم، صعودشان قطعی بود؛ اما قدرت اول این‌روزهای آسیا رویای بزرگتری داشت و به‌دنبال صدرنشینی بود.

شاگردان رونالد کومان در تیم هلند هم با علم به این موضوع، در دیگر بازی گروه به‌سرعت آتش‌بازی به راه انداختند و تا هفتمین دقیقۀ بازی، ۲ بر صفر از تونس نگون‌بخت پیش افتادند.

این بازی در ادامه تا حدی آرام‌تر شد و در نهایت با دو گلی که در نیمۀ دوم برای دو تیم و روی دو ضربۀ کرنر به‌دست آمد، با نتیجۀ ۳ بر یک به سود هلند به پایان رسید تا لاله‌های نارنجی با صعود به ‌عنوان صدرنشین گروه، در مرحلۀ حذفی مراکش را مقابل خود داشته باشند. برندۀ این دیدار جذاب هم در دور بعد، به مصاف پیروز دیدار کانادا و آفریقای جنوبی خواهد رفت.

از سوی دیگر سامورایی‌ها که به رغم برتری چشم‌گیر در نیمۀ اول نتوانسته بودند دروازۀ سوئد را بازکنند، سرانجام در دقیقۀ ۵۶ از سوئد پیش افتادند؛ برتری‌ای که چندان نپایید و «زرد و آبی» ها به سرعت به‌خود آمده و گل خورده را جبران کردند.

در ادامه، روند بازی تغییر کرد و سوئدی‌ها حملات بیشتری را ترتیب دادند؛ اما در نهایت بازی با همان تساوی یک بر یک به پایان رسید. به این ترتیب، ژاپن در مرحلۀ حذفی باید با برزیل روبه‌رو شود؛‌ رقابتی که رویای خیلی از ژاپنی‌ها بوده است.

ژاپن نزدیک به هفت سال است که به هیچ تیم اروپایی‌ای نباخته و کمتر از ۱۰ ماه پیش هم، در دیداری دوستانه برزیل را ۳ بر ۲ شکست داد.

سوئد هم با تساوی امروز، ۴ امتیازی شد و فعلاً به همراه اکوادور و بوسنی‌وهرزگوین از پرامید‌ترین تیم‌های سوم برای صعود به مرحلۀ حذفی به شمار می‌روند.

به گفتۀ فیفا، شمار تماشاگران مسابقات امسال، تاکنون از ۳.۸ میلیون نفر گذشته که رکوردی جدید به‌شمار می‌آید.